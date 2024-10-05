Özel'den 'Ayağa Kalkma' Krizine Sert Yanıt! 'Normalleşme Bitmeyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstediğimde Konuşurum'

Son dönemde iktidar kanadıyla "normalleşme" tartışmaları ve partisinin olası cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a açıklamalarda bulundu. CHP lideri, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşarak, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

'AYAĞA KALKMA MESELESİYLE İLGİLİ ANKET YAPACAĞIZ'

Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamasıyla ilgili anket yaptıracaklarını açıklayarak, “CHP seçmeninin desteğinde azalma olabilir. Çok kötü aksettiriliyor. Sanki 2017’ye kadar kalkmadık. Daha önce sanki Abdullah Gül’e kalkmamışız gibi, Erdoğan’a kalkmamışız gibi, 2021’de kalkmamışız gibi” dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM'

CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Gelecek seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmen Erdoğan’ın karşısında kalktı diye bana kızıp adaya oy vermeyecek hali yok. Bizim partini duyacak dünya kadar seçmen var. AK Parti’ye önceden oy vermiş bu seçmenler şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapamıyor. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım” diye konuştu.

ERKAN BAŞ'A TEPKİ

CHP’yi muhalefetten kurtarmak istediğini belirten Özel, “Bir tanesi çıkmış, ‘Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız’ diyor. Partinin oyu yüzde 1,5. Bizden giden tepki oylarını alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte” sözleriyle, kendisini eleştiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yüklendi.

'ERDOĞAN İLE YİNE KONUŞABİLİRİM'

Ana muhalefet lideri, Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP grubu tarafından ayakta karşılanmasıyla tekrar tartışmaya açılan "normalleşme" meselesiyle ilgili "Normalleşme bitti diyorlar, bitmedi. Ben gerekli görürsem gider Erdoğan ile bir daha konuşurum. 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler; ben de teşekkür ettim" dedi.

Kaynak: Medyascope