Özel'den 'Ayağa Kalkma' Polemiğine Yanıt! 'Bizim Cumhurbaşkanımıza da Yapılmaması İçin Önemli Bir Adım

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarını istediği iddia edilirken, ana muhalefet lideri bu iddiaya yanıt verdi. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis açılışında ayakta karşılamakla ilgili bir grup kararı olmadığını vurgulayarak, 15 ila 20 vekilin kuliste beklemeyi tercih ettiği ifade etti.

'SAYGISIZLIK YAPMADAN KARŞILADIK'

Özel, bugün Meclis'te yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nın yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını umarak ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşma bir parti genel başkanı sınırları içindeydi, rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'in açmakla görevli kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşırılacak bir şey yok.

'BİZE YAPILMAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK'

Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum. Sağ olsun arkadaşlarımız da bu konuda benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta bir arkadaşımızın değerlendirmesi şu, 'Seneye ya da ondan sonraki seneye bizim Cumhurbaşkanımıza yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir dedik. 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih ettiler. Bu partinin grup kararı değildi."

Kaynak: DHA