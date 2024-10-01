Talimat Özgür Özel'den: CHP'de Ayağa Kalkma 'Gerilimi'

Ünsal Ergel/ANKARA

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanırken, CHP’den alışılmışın dışında bir karar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşılamalarını istediği öne sürüldü.

Bu talimatı milletvekillerine grup yönetimi mesaj ile tek tek iletirken ,normalleşme sürecinin ardından CHP’nin farklı yaklaşımlarına bir yenisi olarak eklenen bu tavra bazı milletvekilleri tepki gösterirdi. Bazıları vekiller ise uyma kararı aldı. Özel’in bu talimatını, Grup Başkanvekili Murat Emir milletvekillerine tebliğ etti.

Genel Başkanın bu talebine karşı gelmek istemeyen bazı CHP milletvekillerinin ise Erdoğan’ın salona girişinden önce kuliste kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Özel’in talimatına rağmen 60 milletvekilinin Genel Kurul’a girmediği kaydedildi. Öte yandan Okan Konuralp, Fethi Açıkel, Engin Altay, Uğur Bayraktutan’ın da aralarında olduğu bazı isimlerin ise Genel Kurula katılmalarına rağmen ayağa kalkmadığı görüldü.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN HABERİ YOKMUŞ!

CHP'li isimler, 18 milletvekilinin genel kurul salonuna girmediğini ya da ayağa kalkmadığını öne sürüyor. CHP Grup Başkanvekillerinden birinin, Meclis Genel Kurulu'ndan dışarı çıkan milletvekillerine "Benim bu karardan yarım saat önce haberim oldu" dediği öğrenildi.

CHP grubu daha önceki yıllarda Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’na girişinde ayağa kalkmıyordu.