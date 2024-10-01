Cumhurbaşkanı Erdoğan Tehlikeyi Harita Hesabıyla Anlattı: 'İsrail, Vatan Topraklarımıza Gözünü Dikecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, sayın başkan, değerli vekiller. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılının ülkemize milletimize hayırlı olsun.

'1982 ANAYASASININ MİADI ARTIK DOLMUŞTUR'

Bu Meclis 104 yıllık tarihi boyunca bir çözüm yolu bulmayı başarmıştır. Bu Meclis barışı ve demokrasiyi güçlendirecek Anayasasını yapma kudretine haizdir. 1982'den beri yapılan irili ufaklı değişiklik milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini göstermektedir. 1982 anayasasının miadı artık dolmuştur.

Her yapıcı teklifi değerlendiririz. Yeni anayasanın ayrıştırıcı değil birleştirici olması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

'YENİ ANAYASA SÜRECİNDE YAPICI DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Hiçbir ferdin özgürlüğünü kısıtlamadan yeni anayasayı yapabilir, yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz. Yeni yasama yılında milletimizin ve meclisimizin yeni anayasa için gayret göstereceğine inancımız tamdır. Yeni anayasa sürecinde yapıcı davranmaya devam edeceğiz.

'MAHKEMELERİMİZİN TEHDİT EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEMELİYİZ'

Toplumlar ve devletler de bir nizama sahiptir. Düzen, milletin ve devletin temel direğidir. Düzeni sağlayan kanundur. Kanunun ruhu ise adalettir. Adalet ise mülkün temelidir. Devleti her türlü tehditten koruyacak olan adalettir. Ekonomiyi koruyacak olan yine adalettir. Suçlu ile masum birbirinden ayırt edilmezse adalet sarsılır. Adalet sarsılırsa devlet sarsılır. Devlet sarsılırsa milletin bekası tehlikeye girer. Kolluk kuvvetlerimiz ve yargı camiamız adaletin tecellisi için çalışmaktadır.

Yargı mensuplarımızın görevini kanunlar ve hukuk çerçevesinde yerine getirdiğini hatırlatmak isterim. Mahkemelerimizin tehdit edilmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz.

'MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON DOLAR SINIRINI GEÇTİ'

6 Şubat depremlerine ve bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ekonomi programımızda Meclis'imizin de desteğiyle önemli mesafe kat ettik. Geçen yıl 57 milyar dolar olan cari açık temmuz 20 milyar doların altına indi. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.

'ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİK'

Enflasyonda kalıcı düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Enflasyondaki düşüş devam edecek, milletimiz bu düşüşü mutfağında daha fazla hissedecektir. Bizim bir tane gündemimiz var o da vatandaşımızın alım gücünü kalıcı biçimde artırmaktır.

'İSRAİL ER YA DA GEÇ DURDURULACAK'

Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan yeterli tepkiyi almamaktadır. BM'nin Genel Kurulu'nda da ifade ettim. İsrail devleti Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde sadece son 51 haftada tüm suçları pervasızca işlemiştir. Bazı ülkeler de susmak suretiyle bu insanlık suçuna ortak oluyor. Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendisini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da öyle durdurulacak.

'İSRAİL VATAN TOPRAKLARIMIZA GÖZÜNÜ DİKECEK'

Siyonist lobinin şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan itibar suikastlarına asla boyun eğmeyeceğiz. İsrail yönetiminin dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bunun hesap bunun üzerinedir.

TEHLİKEYİ HARİTA HESABIYLA ANLATTI

Türkiye, Lübnan'a arabayla sadece 2.5 saat uzaklıktadır. Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık yanı başımızdadır. 'Türkiye tarafsız olsun' diyenlere sesleniyorum. Karşımızda kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre vicdan taşıyan kimse sessiz kalamaz. Sessiz kalanlar, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa elimizdeki tüm imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail karşısında durmaya ve dünyayı da bu onurlu duruşa davet edecektir. Bir insanlık cephesinin kurulması için Türkiye elinden geleni yapacaktır. Sayın Mahmud Abbas bu kürsüden hem sizlere hem dünyaya seslendi. İran'a, Yemen'e, Suriye'ye de saldırıyor."