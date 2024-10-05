6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı!

Hatay'da bir motosiklet sürücüsü, 6 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen 2 çocuktan 6 yaşındaki Gazvan Elhamdan isimli yabancı uyruklu çocuğa motosiklet çarptı. Feci kazada yaralanan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa an be an kameraya yansıdı. Yaralı çocuk hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken motosiklet sürücüsünü tespit etmek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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