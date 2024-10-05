Sevgilisinin Bebeğini Duvara Fırlatarak Öldürdü! Savunması Kan Dondurdu

Dünya genelinde kadın ve çocuğa şiddet olayları artış gösterirken, Kuzey İrlanda'nın Dungannon kentinde yaşanan bir olay kan dondurdu. 35 yaşındaki Darryn John Armstrong isimli erkek, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisinin 2 ve 1 yaşlarındaki iki çocuğuna bakmak için evine gittiğinde korkunç bir cinayet işledi.

Armstrong evdeyken Ali Jayden Doyle isimli 2 yaşındaki kız çocuğu kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. Şahıs, polise yaptığı ilk savunmada, kardeşinin çocuğun kafasına oyuncak fırlattığını ve ölümün böyle gerçekleştiğini iddia etti.

'SİNİRLENDİĞİM İÇİN YAPTIM'

Mynet'in aktardığına göre; Armstrong mahkemedeki ifadesinde ise gerçeği itiraf etti. Adam, bebeği kollarından tutup duvar fırlattığını ve kızın kafasını şömineye çarparak öldüğünü doğruladı. Armstrong, olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu ve öfkelendiği için bunu yaptığını öne sürdü.

Cinayeti itiraf eden katil, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Mynet