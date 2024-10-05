Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; Lübnan'a Yeni Büyükelçi Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Ekim 2024 tarihli karara göre; Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliği'ne Murat Lütem atanırken, Pakistan Büyükelçiliği'ne İrfan Neziroğlu atandı.

MURAT LÜTEM KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Lütem, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak 1993 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Lütem, 2001 yılından 2003 yılına kadar dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdür yardımcılığı görevini yaptı.

2007 yılında 3 sene boyunca Abdullah Gül'ün dışişleri danışmanı olarak görev yapan Murat Lütem, sonrasında Harvard Üniversitesi Weatherhead Merkezi'nde araştırmacı olarak yer aldı.

2013 yılına kadar Boston Başkonsolosu olarak görev yapan Murat Lütem, 3 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşavirliği yaptı.

2016 yılı itibarıyla Singapur Büyükelçisi olarak atanan Lütem, bu görevinin ardından İkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

DİĞER ATAMALAR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

20 Ocak 1966 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İrfan Neziroğlu, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman döneminde TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Hemen ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev yaptı. 3 Mayıs 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.