Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma

Sakal, bazıları için tarzın bir parçası, bazıları içinse tembelliğin simgesidir. Ancak sakal, mikropla ilişkili olarak da sık sık gündeme geliyor. Peki bu ne kadar doğru? İşte araştırmadan sonuçlar...

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Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma
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Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar, sakalların sıcak ve nemli yapısı nedeniyle bakteri barındırmaya oldukça elverişli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle toz, yağ ve yiyecek kalıntıları sakal bölgesinde kolayca birikebiliyor. Bazı bulgular, sakallarda, hayvan tüylerinden ya da hatta tuvaletlerden daha fazla mikrop bulunabileceğini iddia ediyor.

Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma - Resim : 1

ZARARLI BAKTERİLERİ TAŞIMA İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

Öte yandan, bazı çalışmalar bu endişeleri desteklemiyor. Örneğin, hastanelerde görevli sakallı doktorların, tıraşlı meslektaşlarına kıyasla daha fazla mikrop yaydığına dair bir kanıt bulunmamış. Hatta bazı veriler, sakallı erkeklerin belirli zararlı bakterileri taşıma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma - Resim : 2

HİJYENE DİKKAT

Uzmanlara göre kilit nokta hijyen. Sakalların düzenli olarak yıkanması, taranması ve bakımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi halde cilt tahrişi, kızarıklık ve hatta parazit riski ortaya çıkabiliyor. Sakalın sağlıklı olup olmadığı, ne kadar temiz tutulduğuna bağlı. Düzenli bakım yapılan bir sakal, herhangi bir tehlike oluşturmaz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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