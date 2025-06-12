Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar, sakalların sıcak ve nemli yapısı nedeniyle bakteri barındırmaya oldukça elverişli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle toz, yağ ve yiyecek kalıntıları sakal bölgesinde kolayca birikebiliyor. Bazı bulgular, sakallarda, hayvan tüylerinden ya da hatta tuvaletlerden daha fazla mikrop bulunabileceğini iddia ediyor.

ZARARLI BAKTERİLERİ TAŞIMA İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

Öte yandan, bazı çalışmalar bu endişeleri desteklemiyor. Örneğin, hastanelerde görevli sakallı doktorların, tıraşlı meslektaşlarına kıyasla daha fazla mikrop yaydığına dair bir kanıt bulunmamış. Hatta bazı veriler, sakallı erkeklerin belirli zararlı bakterileri taşıma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

HİJYENE DİKKAT

Uzmanlara göre kilit nokta hijyen. Sakalların düzenli olarak yıkanması, taranması ve bakımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi halde cilt tahrişi, kızarıklık ve hatta parazit riski ortaya çıkabiliyor. Sakalın sağlıklı olup olmadığı, ne kadar temiz tutulduğuna bağlı. Düzenli bakım yapılan bir sakal, herhangi bir tehlike oluşturmaz.

Kaynak: Haber Merkezi