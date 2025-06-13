BM Genel Kurulu Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Kabul Etti

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaptığı oylamada Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını büyük çoğunlukla kabul etti. ABD'nin, 4 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) benzer bir tasarıyı veto etmesinin ardından, Genel Kurul'da aynı içerikteki karar 149 "evet", 12 "hayır" ve 19 "çekimser" oyla geçti.

İspanya öncülüğünde ve Türkiye dahil birçok ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği tasarı, olağanüstü acil özel oturumla görüşüldü. Kabul edilen kararda, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının insani yardıma açılması talep ediliyor.

ABD KARŞI CEPHEDE

Oylamada ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer aldı. ABD'nin özellikle Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarının kınanmaması ve örgüte silah bırakma çağrısının yapılmaması nedeniyle tasarıya karşı çıktığı belirtildi.

KARARIN ÖNEMİ

Her ne kadar BM Genel Kurulu kararları bağlayıcı olmasa da, 193 ülkenin bulunduğu bir platformda bu denli güçlü bir destekle kabul edilmesi, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki duruma bakışını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Kararda ayrıca, İsrail'in işgalci güç olarak insani yardımların ulaşmasını sağlama yükümlülüğü vurgulanıyor. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e daha fazla kara sınır kapısı açma yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıfta bulunuluyor.

Kaynak: AA