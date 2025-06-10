UNRWA: Gazze'deki Yardım Dağıtım Sitemi Kötü Niyetli

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin açlığı gidermeyi amaçlamadığını vurguladı.

UNRWA: Gazze'deki Yardım Dağıtım Sitemi Kötü Niyetli
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarfından yapılan yapılan açıklamada, "Gazze’de bir başka yardım dağıtım günü, bir başka ölüm tuzağı günü. İsrail ve (ABD) özel güvenlik şirketlerinin yönettiği dağıtım noktalarında her gün ölüm ve onlarca yaralı bildiriliyor" denildi.

Sistemin aşağılayıcı olduğu, aç ve yardıma muhtaç binlerce insanı onlarca kilometre yürümeye zorladığı aktarılan açıklamada, "Sistem, en savunmasız grupları ve uzak bölgelerde yaşayanları ise dışlıyor. Bu sistem açlığı gidermeyi hedeflemiyor" ifadeleri kullanıldı.

UNRWA, Gazze’ye yapılan yardım ulaştırma sürecinin "güvenli" olması ve "geniş kapsamlı bir dağıtım" yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun ancak BM aracılığıyla ve UNRWA’nın da içinde yer aldığı bir sistemle sağlanabileceğini belirtti.

UNRWA’nın bu konuda bilgi, tecrübe ve toplumun güvenine sahip olduğunu vurgulayan ajans, İsrail’e çağrıda bulunarak, “Gazze üzerindeki ablukayı kaldırması ve BM’nin yardımları güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırmasına izin vermesi" gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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