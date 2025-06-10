Hamas'tan İsrail’in 'Kanlı Saldırısı'na Kınama

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivillere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “kanlı bir katliam” olarak tanımlayarak kınadı.

Hamas'tan İsrail’in 'Kanlı Saldırısı'na Kınama
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivillere yönelik düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Hamas2ın yazılı açıklamasında, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e, "insani standartlar dışında” yürütülen yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail’in, uluslararası irade ve insani sözleşmelere meydan okurcasına, katliam ve sistematik aç bırakma siyasetinde kararlı olduğu belirtilen açıklamada, saldırı "korkunç bir savaş ve kanlı bir katliam" olarak nitelenerek kınandı.

'ÖLÜM TUZAKLARI'

Açıklamada, İsrail'in insani yardım kisvesi altında yardım dağıtım noktalarını “ölüm tuzaklarına” dönüştürdüğü ve bunun dünyanın gözü önünde bilinçli uygulanan bir strateji olduğu vurgulandı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye çağrıda bulunarak, “insani denetimden uzak, işgalci bir mekanizma ile yürütülen yardım dağıtım sürecinin” derhal durdurulmasını ve insani yardımların kısıtlama olmaksızın açılmasını talep etti.

Yaşanan katliamların sorumluluğu konusunda ise açıklamada, bunun doğrudan İsrail ve ABD'nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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