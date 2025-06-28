Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde, kendine özgü aroması ve güçlü kokusuyla öne çıkan coğrafi işaretli Ula sarımsağında hasat dönemi başladı. Şu an yalnızca 6 üretici tarafından yetiştirilen bu özel sarımsak, sınırlı miktarda üretilmesine rağmen yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

TARLALARDA HASAT HEYECANI

Ula’nın Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğiyle yeni sezon resmen başlamış oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek hasat öncesi bilgilendirme yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan üretici Mehmet Karabıyık’ın tarlasında ilk sarımsaklar topraktan çıkarıldı.