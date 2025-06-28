Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Muğla’nın Ula ilçesinde sadece 6 üreticinin yetiştirdiği coğrafi işaretli sarımsakta hasat başladı. Kendine özgü tadı, kokusu ve aromasıyla dikkat çeken bu özel ürün, piyasaya sunulur sunulmaz yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Ula ilçesinde, kendine özgü aroması ve güçlü kokusuyla öne çıkan coğrafi işaretli Ula sarımsağında hasat dönemi başladı. Şu an yalnızca 6 üretici tarafından yetiştirilen bu özel sarımsak, sınırlı miktarda üretilmesine rağmen yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.
TARLALARDA HASAT HEYECANI
Ula’nın Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğiyle yeni sezon resmen başlamış oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek hasat öncesi bilgilendirme yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan üretici Mehmet Karabıyık’ın tarlasında ilk sarımsaklar topraktan çıkarıldı.
YÖREYE ÖZGÜ BİR LEZZET
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının kırmızımsı kabuğu, iri ve çok dişli yapısı (10-12 diş) ve belirgin kokusuyla piyasadaki diğer sarımsaklardan ayrıldığını belirtti.
Yılmaz, bu ürünün lezzetinin korunması ve tanıtımının yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
ÜRETİM ARTACAK, HEDEF SÖZLEŞMELİ SİSTEM
Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise geçen yıl 6 çiftçiyle başlayan üretimin bu yıl 10’a çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Dönüm başına 400-500 kilogram verim elde edildiğini vurgulayan Can, "Bundan sonraki amacımız sözleşmeli üretim modeline geçerek, Ula sarımsağının pazar olanaklarını artırmak. Hem sağlık açısından hem de yerel değer olarak oldukça kıymetli bir ürün. Katma değerini yükseltmek için projelerimiz devam ediyor" dedi.
BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR
Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda ekonomik potansiyeliyle de dikkat çeken Ula sarımsağı, bölge tarımı için stratejik öneme sahip. Hasat etkinliğiyle başlayan yeni sezonun, hem üretici hem de tüketici için yüksek beklentilerle geçeceği öngörülüyor.