Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Daha Çok Kazandırıyor! Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı

LÜKS SAATLER ALTINI SOLLADI

50 popüler saati izleyen Subdial Endeksi’nde, altın kasalı modellerin dikkat çeken bir yükseliş gösterdiği görüldü. Bu saatler, büyük ikinci el pazarlarında en çok işlem gören modeller arasında yer alıyor. Rolex’in altın serileri ise 2022’den bu yana endekste en çok değer kazanan modellerin başında geliyor.

ÇELİK YERİNE DEĞERLİ METAL TERCİHİ

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, 2024 yılında saat ihracatında yüzde 3’lük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı. Özellikle Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda talebin azalması dikkat çekerken, değerli metalden üretilen saatlerin çelik modellere kıyasla daha fazla rağbet gördüğü belirtiliyor.