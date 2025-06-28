Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Daha Çok Kazandırıyor! Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların ikinci el lüks saatlere yönelmesine neden oldu. Değerli metal içeren modeller arasında en çok dikkat çeken markalardan biri ise Rolex oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, yatırımcıları geleneksel yatırım araçlarının dışına yönlendiriyor. Bu yeni yönelimde öne çıkan ise ikinci el lüks saatler... Özellikle altın detaylara sahip saatler, yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Bloomberg tarafından hazırlanan Subdial Saat Endeksi de bu ilgiyi verilerle ortaya koyuyor.
LÜKS SAATLER ALTINI SOLLADI
50 popüler saati izleyen Subdial Endeksi’nde, altın kasalı modellerin dikkat çeken bir yükseliş gösterdiği görüldü. Bu saatler, büyük ikinci el pazarlarında en çok işlem gören modeller arasında yer alıyor. Rolex’in altın serileri ise 2022’den bu yana endekste en çok değer kazanan modellerin başında geliyor.
ÇELİK YERİNE DEĞERLİ METAL TERCİHİ
İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, 2024 yılında saat ihracatında yüzde 3’lük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı. Özellikle Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda talebin azalması dikkat çekerken, değerli metalden üretilen saatlerin çelik modellere kıyasla daha fazla rağbet gördüğü belirtiliyor.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ OLDU
İkinci el saat pazarında ise lider açık ara Rolex. Özellikle Daytona, Datejust, Day-Date ve GMT-Master modelleri, hem işlem hacmi hem de değer artışıyla öne çıkıyor. Endekste ayrıca 6 farklı Patek Philippe modeli de yer alıyor. 2024’te fiyatları son üç yılın en düşük seviyelerine gerileyen lüks saatlerin, 2025 itibarıyla yeniden değer kazanmaya başladığı gözlemleniyor.
Subdial Endeksi, yeni nesil saat koleksiyoncularının artan ilgisi ve değişen tercihlerine göre 2025’te güncellenmiş durumda. Görünen o ki, yatırımcılar için artık sadece altın değil, onu taşıyan saat de önemli bir yatırım aracı hâline geldi.