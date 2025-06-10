İsrail'den Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Yıkım Tehdidi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Calazun Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskında 5 ev ve bir camiyi yıkacağına yönelik duyurular astı.
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Calazun Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, bir açıkalama yaparak İsrail'in baskınlarına ilişkin bilgi verdi.
Mübarek, "İsrail askerleri kampa baskın düzenledi, 5 ev ile 1 caminin girişine yıkım duyurusu astı" dedi.
Filistinli yetkili, yıkım kararlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"na göre "C" sınıfında yer alan bölgelerde "ruhsatsız yapılaşma" iddiasıyla alındığını ifade etti.
Kaynak: AA