Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar

Pazarlık, birçok kişi için alışverişin olmazsa olmaz bir parçası. Fiyatı düşürmek kadar karşılıklı iletişimi güçlendiren bu beceri, özellikle geleneksel pazar kültüründe ustalıkla uygulanıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
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Bazı burçlar, alışverişte pazarlık ne yazık ki pek de başarılı değil. Astrolog Lyudmila Bulgakova, pazarlık konusunda yetersiz kalan ve satıcıyla fiyat konuşmaktan kaçınan burçları tek tek sıraladı.

Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar - Resim : 1

ASLAN: Gurur Engel Tanımıyor

Aslan burcu insanları, kendilerine biçtikleri yüksek değerle tanınıyor. Bu da onları pazarlık gibi gündelik konularda bile “görkemli” davranmaya itiyor. Bulgakova’ya göre, Aslanlar için pazarlık yapmak, adeta kişisel itibarlarına zarar verir nitelikte. Bütçeleri sınırlı olsa dahi, istenilen ücreti ödemeyi tercih ederler. Hatta bazen satıcıya cömert bir fazlalık bile bırakabilirler. Çünkü onlar için görgü ve asalet, ekonomik kazançtan daha önemlidir.

YAY: Eleştirilmekten Korktukları İçin Sessiz Kalıyorlar

Yay burçları dışa dönük ve kendine güvenen yapılarıyla bilinse de, pazarlık söz konusu olduğunda iç dünyalarında farklı bir tablo oluşabiliyor. Bulgakova’ya göre, Yay burçları başkalarının ne düşüneceğine fazlasıyla önem veriyor. Satıcı tarafından "parasız" ya da "tutumlu" görülme endişesi, onları pazarlık yapmaktan alıkoyuyor. Bu nedenle çoğu zaman sessiz kalıp söylenen fiyatı doğrudan kabul ediyorlar.

BALIK: Utangaçlık Pazarlık Kapısını Kapatıyor

Balık burçları duygusal ve çekingen yönleriyle tanınırken, bu özellikleri pazarlık konusunda da kendini gösteriyor. Bulgakova, Balık burcunun alışveriş sırasında dikkat çekmekten hoşlanmadığını belirtiyor. Fiyatı sorgulamak ya da düşürmeye çalışmak, onlar için sosyal bir baskı unsuru gibi algılanıyor. Balıklar, huzurlu bir alışveriş süreci için genellikle talep edilen ücreti sessizce ödeyip bir an önce ortamdan uzaklaşmayı tercih ediyor.

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