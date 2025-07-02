Boğaz’ın Gözde Noktasında Büyük Gerginlik! Ünlü Otel İçin Yıkım Kararı Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otel sahibi, yıkım kararına karşı yargı yoluna başvurarak İstanbul İdare Mahkemesi’nden yürütmenin durdurulması kararını aldı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu karara itiraz etti. Nihai kararı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi verecek. Süreç, Bebek Otel’in geleceği açısından kritik bir dönemece girilmiş olduğunu gösteriyor.

KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI GENİŞ KAPSAMLI DENETİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi koruma altındaki alanlarda da yüzlerce kaçak yapı tespit edilerek yıkım süreci başlatıldı. İstanbul Boğazı’nda yapılan denetimlerde ise toplam 106 yapı için imara aykırılık tespiti yapıldı.

SADECE BEBEK OTEL DEĞİL: ÜNLÜ BALIKÇILAR DA LİSTEDE

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattında yapılan kontrollerde birçok popüler işletmenin izinsiz kat çıkma, teras ekleme ve çatı düzenlemeleri yaptığı belirlendi. Bebek Otel’in yanı sıra Bebek Balıkçısı, Arnavutköy Balıkçısı ve Sur Balık gibi İstanbul’un tanınmış mekânları hakkında da yıkım kararları alındı.

KARARI BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VERECEK

Yıkım süreci, idari yargı aşamasına taşınırken, özellikle Boğaz hattındaki mülk sahipleri ve işletmeciler süreci yakından takip ediyor. Kültürel mirasın korunması ve imar düzenlemeleri açısından dikkatle izlenen bu gelişmede son sözü Bölge İdare Mahkemesi söyleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi