Schengen Vizesinde Yeni Dönem! Bakan Müjdeyi Verdi! Artık Vize Derdi Bitiyor
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic katıldı.
Kaynak: AA
Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vize süreçlerinde önemli değişikliklerin gündemde olduğunu açıkladı. Bolat, AB tarafından yürütülen yeni bir sistemle vize işlemlerinin hızlandırılmasının planlandığını belirtti.
VİZE İÇİN YENİ MODEL GELİYOR
Bolat, vize serbestisi konusunda hem AB kurumlarıyla hem de üye ülkelerle yakın temas halinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Vize işlemlerinde hızlanma sağlayacak yeni bir eşik sistemi üzerinde çalışıldığını ve bu sistemle birlikte daha hızlı bir işlem akışının sağlanacağını belirttiler. Kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor ve bu sistemin kısa süre içinde devreye alınacağı bilgisi verildi."
İŞ İNSANLARI VE NAKLİYECİLER İÇİN KOLAYLIK TALEBİ
Vize serbestisine yönelik beklentilerin sürdüğünü dile getiren Bolat, özellikle iş dünyası temsilcilerinin ve taşımacıların karşılaştığı vize engellerinin, Gümrük Birliği çerçevesindeki serbest dolaşım ilkesiyle çeliştiğine dikkat çekti.
"AB ile ticari entegrasyonun derinleştirilmesi adına, iş insanları, taşımacılar, teknik uzmanlar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik kolaylaştırılmış ve uzun süreli vize uygulamalarının acilen başlatılması gerektiğini vurguluyoruz" diyen Bolat, ayrıca AB ülkelerinin konsolosluklarında personel ve teknik altyapı açısından da güçlendirme yapılması çağrısında bulundu.
GÜMRÜK BİRLİĞİNE ENGEL VİZE SORUNU
Bolat, taşımacılık alanında da transit geçiş kotalarının kaldırılmasının ortak ekonomik çıkarlar açısından zorunlu hale geldiğini dile getirdi. Vize süreçlerinin hızlandırılması ve eşik sistemi gibi düzenlemeleri olumlu bir adım olarak değerlendiren Bakan Bolat, asıl hedefin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tam anlamıyla vize serbestisinin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.
Yeni sistemin kısa sürede uygulamaya konulmasının beklendiğini ifade eden Bolat, AB ile vize konusunda atılacak yapıcı adımların iki tarafın da yararına olacağına dikkat çekti.