Schengen Vizesinde Yeni Dönem! Bakan Müjdeyi Verdi! Artık Vize Derdi Bitiyor

VİZE İÇİN YENİ MODEL GELİYOR

Bolat, vize serbestisi konusunda hem AB kurumlarıyla hem de üye ülkelerle yakın temas halinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vize işlemlerinde hızlanma sağlayacak yeni bir eşik sistemi üzerinde çalışıldığını ve bu sistemle birlikte daha hızlı bir işlem akışının sağlanacağını belirttiler. Kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor ve bu sistemin kısa süre içinde devreye alınacağı bilgisi verildi."