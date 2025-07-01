Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı

Harvard Üniversitesi’nde yürütülen son araştırma, sosyal ilişkilerin insan sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı
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Uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmada, insan ömrünü uzatan en önemli faktörün sosyal bağlar olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, yalnızlıkla yaşamanın fiziksel sağlık üzerinde ciddi riskler yarattığını ve bunun günde yarım paket sigara içmek kadar tehlikeli olabileceğini belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli psikiyatrist ve psikanalist Dr. Robert Waldinger, insan mutluluğu ve sağlığının temelinde güçlü sosyal bağların yer aldığını vurguladı. Waldinger, “Eğer kişi düzenli olarak kendini yalnız ve sosyal çevreden kopmuş hissediyorsa, bu durum ciddi bir sağlık tehdidi oluşturabilir” dedi.

Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı - Resim : 1

SADECE SAYI DEĞİL, KALİTE ÖNEMLİ

Araştırma ekibi, sosyal çevredeki insan sayısının değil, bu kişilerle kurulan iletişimin kalitesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Günlük hayatta yalnızca birkaç kişiyle düzenli ve samimi iletişim kurmanın bile zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtildi.

SOSYAL BECERİLER ZAMANLA ZAYIFLIYOR

Bilim insanları, kullanılmayan sosyal becerilerin zamanla zayıflayabileceğini ve tıpkı kullanılmayan kaslar gibi “körelebileceğini” belirtiyor. Bu nedenle sosyal etkileşimin sadece bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor.

Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı - Resim : 2

KOMŞUNUZLA KONUŞMAK BİLE FAYDALI

Araştırmacılar, sosyal temasın yalnızca yakın arkadaşlarla sınırlı olmadığını, komşularla yapılacak kısa bir sohbetin ya da bir mağazada satış görevlisiyle kurulan iletişimin dahi fayda sağladığını ifade etti. Bu tür etkileşimlerin zihinsel sağlığı korumada rol oynadığı ve bireyin kendisini daha iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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