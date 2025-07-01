Uzmanlar Tek Tek Açıkladı: Değeri Bilinmeyenler ve Abartılan Besinler Bile Şaşırttı

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Beslenme uzmanı Claire Sorley, bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunarak, günümüzde popüler hale gelen bazı besin takviyelerinin gerçekte sanıldığı kadar etkili olmadığını söyledi. Sorley’e göre kolajen tozu ve probiyotik destekleri gereğinden fazla abartılıyor; buna karşılık kemik suyu, lahana turşusu, bitki çayları ve ahududu gibi besinler yeterince değer görmüyor.

Kolajen tozlarının son yıllarda özellikle güzellik ve yaşlanma karşıtı etkileriyle ön plana çıktığını belirten Sorley, "Gerçek hayattaki gözlemlerime göre, kolajeni doğal yollardan tüketen kişiler, toz form kullananlara kıyasla daha etkili sonuçlar alıyor" dedi. Kolajen tozlarının genellikle yüksek oranda işlem gördüğünü ve bazı ürünlerde katkı maddelerine bağlı olarak sindirim sorunları veya alerjik reaksiyonlar gözlenebildiğini belirtti.

DOĞAL KOLAJEN İÇİN KEMİK SUYU ÖNEMLİ

Uzman isim, kolajen ihtiyacını karşılamak isteyenlere kemik suyunu öneriyor. Hayvan kemikleri ve bağ dokularından hazırlanan ev yapımı kemik suyunun, doğrudan ve zengin kolajen kaynağı olduğunu belirten Sorley, “Hem bütçe dostu hem de etkili” değerlendirmesinde bulundu.

FERMENTE GIDALARA YÖNELİN

Bağırsak sağlığı söz konusu olduğunda, piyasada bulunan probiyotik kapsüllerin yerine fermente gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Sorley, “Lahana turşusu hem probiyotik hem de prebiyotik açısından çok zengindir. Günde sadece bir çay kaşığı tüketmeniz bile yeterlidir” dedi.

SESSİZ KAHRAMAN AHUDUDU

Bir süredir geri planda kalan ahududunun da sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Sorley, bu meyvenin lif bakımından oldukça zengin olduğunu ve sindirim sistemine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

ŞİFA KAYNAĞI BİTKİ ÇAYLARI

Beslenme uzmanı ayrıca, nane, papatya, limon otu, böğürtlen yaprağı, ıhlamur çiçeği, gül goncası, portakal kabuğu ve alıç gibi bitkilerle hazırlanan çayların da günlük rutine dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu bitkisel karışımların sadece bağışıklık sistemini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda daha kaliteli uykuya da yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi