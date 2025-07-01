Borsa'da Tek Kazandıran Kulüp Belli Oldu!

PİYASA DEĞERİNDE FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE

Halka açık spor kulüpleri arasında piyasa değeri açısından liderlik yine Fenerbahçe’nin oldu. Haziran sonu itibarıyla Fenerbahçe’nin piyasa değeri 14 milyar 437 milyon 500 bin liraya ulaştı. Galatasaray 8 milyar 856 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 8 milyar 641 milyon 847 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 8 milyar 400 milyon liralık değeriyle dördüncü sıraya yerleşti.