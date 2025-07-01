Borsa'da Tek Kazandıran Kulüp Belli Oldu!
Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında 2024’ün ilk yarısında yatırımcısına kazandıran tek isim Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulübün hisseleri yüzde 13,8 oranında değer kazanırken, diğer üç büyük kulübün hisseleri sert düşüşler yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da spor endeksi yılın ilk 6 ayında yüzde 27,5 oranında gerileme gösterdi. Beşiktaş yüzde 43,1, Galatasaray yüzde 18,4, Trabzonspor ise yüzde 48’lik kayıpla yatırımcısını büyük ölçüde zarara uğrattı. Buna karşılık Fenerbahçe Futbol AŞ, güçlü sponsorluk anlaşmaları ve yapılan flaş transferlerin etkisiyle yükseliş trendine girdi ve yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu.
MALİ TABLOLAR KULÜPLERİ ZORLUYOR
Dört büyük kulübün borsaya açık şirketleri 2024-2025 sezonunun ilk dokuz ayında toplamda 5,6 milyar lira zarar açıkladı. Yaşanan bu zararlar, kulüplerin hisse fiyatlarını baskılamaya devam ederken, yatırımcı güveni de bu süreçte zedelendi.
Finansal yapılarını güçlendirmek isteyen kulüpler, geçtiğimiz aylarda peş peşe sermaye artırımlarına gitti. Elde edilen kaynakların büyük bölümü ise Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmalarının ödemelerinde kullanıldı.
TRANSFER VE SPONSORLUKLAR FENERBAHÇE’Yİ ÖNE ÇIKARDI
Uzmanlara göre, sadece saha performansı değil; sponsorluk anlaşmaları, kulüp stratejileri ve transfer politikaları da hisse senedi değerlerini doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe’nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği yüksek profilli transferler ve sponsorluk hamleleri, yatırımcı nezdinde güven tazeledi.
HAZİRAN AYINDA SÜRPRİZ YÜKSELİŞ: BEŞİKTAŞ ÖNDE
Haziran ayına özel performanslara bakıldığında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Geride kalan dört ayda sürekli değer kaybeden Beşiktaş hisseleri, haziranda yüzde 13,8 yükselerek ayın en çok kazandıran spor hissesi oldu. Aynı dönemde Fenerbahçe yüzde 13’lük değer artışıyla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray hisseleri yüzde 8,4 düşerken, Trabzonspor ise yüzde 30,6 gibi sert bir kayıpla haziranı tamamladı.
PİYASA DEĞERİNDE FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE
Halka açık spor kulüpleri arasında piyasa değeri açısından liderlik yine Fenerbahçe’nin oldu. Haziran sonu itibarıyla Fenerbahçe’nin piyasa değeri 14 milyar 437 milyon 500 bin liraya ulaştı. Galatasaray 8 milyar 856 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 8 milyar 641 milyon 847 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 8 milyar 400 milyon liralık değeriyle dördüncü sıraya yerleşti.
GENEL GÖRÜNÜM: YATIRIMCI TEMKİNLİ
Analistler, spor şirketlerinin kırılgan mali yapılarının hisse senetlerine yansımasının devam ettiğini belirtiyor. Transfer sezonunun hareketliliği ve olası yeni sponsorluk anlaşmaları yatırımcıların kararlarını şekillendirecek unsurlar arasında yer alıyor. Ancak genel tablo, yatırımcıların temkinli kalmaya devam ettiğini gösteriyor.