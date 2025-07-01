Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir

Bilecik'te 50 yıldır dondurma satışı yapan İbrahim Özdemir, dondurmadaki gıda boyası tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu. "Meyveli dondurma yaparken doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor” diyen Özdemir, dondurma alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Son Güncelleme:
Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik'te yarım asırdır dondurma üretimi yapan İbrahim Özdemir, doğal meyvelerle ürettiği dondurmalarla üç kuşaktır süren aile mesleğini devam ettiriyor. İş yerinde günde 500 kilogram süt kullandıklarını belirten Özdemir, dondurmanın tüm aşamalarını doğal ürünlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir - Resim : 1

DONDURMA YAPMA AŞAMASINI ANLATTI

Özdemir, "Kaliteli bir dondurma için sütümüz geldi. Sütümüz salep ve şekerle karıştı. Önce soğutmaya alacağız ve sonrasında gerçek doğal meyvelerle dondurma yapımına hazırlayacağız. Burada 50 çeşit dondurma çeşidi yapıyoruz ve meyveli dondurmalarımız yüzde yüz gerçek meyvelerden yapılmakta. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Zamanında alarak derin dondurucuda saklıyoruz, ondan sonra çıkarak dondurma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir - Resim : 2

GIDA BOYASI KULLANILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Son günlerde dondurmalarına katkı maddelerin konulduğu yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Bu maddeler meyveli dondurmaların renklendirilmesinde kullanılıyor. Doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Örnek verelim, limonlu dondurma aldınız. Eğer onun rengi sapsarıysa, orada boya kullanıldığı bellidir. Çünkü limonu kattığınız zaman, renk beyazdan sarıya çok hafif döndürebilir ama sapsarı renk oluşmaz. Meyveli dondurma tüketilirken içinde sentetik renklendirici kullanılmadığından emin olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir - Resim : 3

Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı: Bütün Satışları Hemen DurdurulduÜnlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı: Bütün Satışları Hemen DurdurulduEkonomi
Ünlü Dondurma Markası İflasın Eşiğinde: Market Raflarının VazgeçilmeziydiÜnlü Dondurma Markası İflasın Eşiğinde: Market Raflarının VazgeçilmeziydiEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
Astrologdan Dikkat Çeken Analiz: Yağmurla Ruhu Beslenen 3 Burç Astrologdan Dikkat Çeken Analiz: Yağmurla Ruhu Beslenen 3 Burç
Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
ÇOK OKUNANLAR
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı