Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir

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Bilecik'te yarım asırdır dondurma üretimi yapan İbrahim Özdemir, doğal meyvelerle ürettiği dondurmalarla üç kuşaktır süren aile mesleğini devam ettiriyor. İş yerinde günde 500 kilogram süt kullandıklarını belirten Özdemir, dondurmanın tüm aşamalarını doğal ürünlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

DONDURMA YAPMA AŞAMASINI ANLATTI

Özdemir, "Kaliteli bir dondurma için sütümüz geldi. Sütümüz salep ve şekerle karıştı. Önce soğutmaya alacağız ve sonrasında gerçek doğal meyvelerle dondurma yapımına hazırlayacağız. Burada 50 çeşit dondurma çeşidi yapıyoruz ve meyveli dondurmalarımız yüzde yüz gerçek meyvelerden yapılmakta. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Zamanında alarak derin dondurucuda saklıyoruz, ondan sonra çıkarak dondurma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

GIDA BOYASI KULLANILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Son günlerde dondurmalarına katkı maddelerin konulduğu yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Bu maddeler meyveli dondurmaların renklendirilmesinde kullanılıyor. Doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Örnek verelim, limonlu dondurma aldınız. Eğer onun rengi sapsarıysa, orada boya kullanıldığı bellidir. Çünkü limonu kattığınız zaman, renk beyazdan sarıya çok hafif döndürebilir ama sapsarı renk oluşmaz. Meyveli dondurma tüketilirken içinde sentetik renklendirici kullanılmadığından emin olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA