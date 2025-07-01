Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi

ABD’de faaliyet gösteren ve sigorta şirketleri tarafından desteklenen kar amacı gütmeyen kuruluş IIHS (Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü), 2025 yılına ait en güvenli otomobilleri açıkladı. Her yıl düzenli olarak araçların çarpışma testlerini ve güvenlik donanımlarını değerlendiren IIHS, bu yılın sonuçlarında sürprizlerle dolu bir liste sundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 1

Volvo'nun uzun süredir "dünyanın en güvenli otomobil üreticisi" unvanına sahip olması yaygın bir kanaat olsa da, 2025 listesi bu algıyı değiştirebilir. Bu yıl güvenlik performansıyla öne çıkan marka Güney Koreli otomotiv devi Hyundai oldu.

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 2

HYUNDAI ZİRVEDE FARK YARATTI

IIHS'nin gerçekleştirdiği detaylı güvenlik testlerinde Hyundai, farklı segmentlerde yer alan birçok modelle toplam 15 farklı kategoride ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin elektrikli modelleri olan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın yanı sıra, SUV ve sedan sınıfındaki Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata modelleri de üst düzey güvenlik derecelendirmeleriyle öne çıktı.

Hyundai’ın lüks segmentteki alt markası Genesis de GV60, GV70 ve GV80 modelleriyle listede güçlü bir yer edindi.

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 3

2025 YILININ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERİ

IIHS tarafından yapılan değerlendirmede, güvenlik puanlarıyla öne çıkan modeller şu şekilde sıralandı:

Küçük Sınıf Otomobiller

2025 Honda Civic (hatchback)

2025 Hyundai Elantra

2025 Kia K4

2025 Mazda 3 (sedan ve hatchback)

2025 Toyota Prius

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 4

Orta Sınıf Otomobiller

2025 Honda Accord

2025 Hyundai IONIQ 6

2025 Hyundai Sonata

2025 Toyota Camry

2025 Mercedes-Benz C Serisi

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 5

Küçük SUV Modelleri

2025 Genesis GV60

2025 Honda HR-V

2025 Hyundai IONIQ 5

2025 Hyundai KONA

2025 Hyundai Tucson

2025 Mazda CX-30

2025 Mazda CX-50

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 6

2025 Subaru Solterra

2025 Toyota bZ4X

Orta Sınıf SUV Modelleri

2025 Buick Enclave

2025 Ford Mustang Mach-E

2025 Hyundai Santa Fe

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 7

2025 Kia EV9

2025 Kia Telluride

2025 Mazda CX-70

2025 Mazda CX-90

2025 Nissan Murano

2025 Nissan Pathfinder

2025 Audi Q6 e-tron

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 8

2025 BMW X5

2025 Genesis GV70

2025 Genesis GV80

2025 Lincoln Nautilus

2025 Mercedes-Benz GLC

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 9

2025 Mercedes-Benz GLE

2025 Volvo XC90

Büyük SUV Modelleri

2025 Audi Q7

2025 Infiniti QX80

2025 Nissan Armada

2025 Rivian R1S

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Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi - Resim: 10

TESLA VE VOLVO GERİ PLANDA KALDI

Güvenlik denince akla ilk gelen markalardan olan Volvo ve Tesla’nın, bu yıl listenin üst sıralarında daha az modelle temsil edilmesi dikkat çekti. Volvo’nun sadece XC90 modeli listeye girebildi. Tesla ise 2025 testlerinde öne çıkan bir başarı elde edemedi.

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