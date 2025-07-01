Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi

HYUNDAI ZİRVEDE FARK YARATTI

IIHS'nin gerçekleştirdiği detaylı güvenlik testlerinde Hyundai, farklı segmentlerde yer alan birçok modelle toplam 15 farklı kategoride ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin elektrikli modelleri olan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın yanı sıra, SUV ve sedan sınıfındaki Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata modelleri de üst düzey güvenlik derecelendirmeleriyle öne çıktı.

Hyundai’ın lüks segmentteki alt markası Genesis de GV60, GV70 ve GV80 modelleriyle listede güçlü bir yer edindi.