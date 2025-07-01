Ne Tesla Ne Volvo Ne Togg! 2025’in En Güvenli Otomobilleri Açıklandı: İşte Segment Segment Listesi
ABD’de faaliyet gösteren ve sigorta şirketleri tarafından desteklenen kar amacı gütmeyen kuruluş IIHS (Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü), 2025 yılına ait en güvenli otomobilleri açıkladı. Her yıl düzenli olarak araçların çarpışma testlerini ve güvenlik donanımlarını değerlendiren IIHS, bu yılın sonuçlarında sürprizlerle dolu bir liste sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Volvo'nun uzun süredir "dünyanın en güvenli otomobil üreticisi" unvanına sahip olması yaygın bir kanaat olsa da, 2025 listesi bu algıyı değiştirebilir. Bu yıl güvenlik performansıyla öne çıkan marka Güney Koreli otomotiv devi Hyundai oldu.
HYUNDAI ZİRVEDE FARK YARATTI
IIHS'nin gerçekleştirdiği detaylı güvenlik testlerinde Hyundai, farklı segmentlerde yer alan birçok modelle toplam 15 farklı kategoride ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin elektrikli modelleri olan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın yanı sıra, SUV ve sedan sınıfındaki Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata modelleri de üst düzey güvenlik derecelendirmeleriyle öne çıktı.
Hyundai’ın lüks segmentteki alt markası Genesis de GV60, GV70 ve GV80 modelleriyle listede güçlü bir yer edindi.
2025 YILININ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERİ
IIHS tarafından yapılan değerlendirmede, güvenlik puanlarıyla öne çıkan modeller şu şekilde sıralandı:
Küçük Sınıf Otomobiller
2025 Honda Civic (hatchback)
2025 Hyundai Elantra
2025 Kia K4
2025 Mazda 3 (sedan ve hatchback)
2025 Toyota Prius
Orta Sınıf Otomobiller
2025 Honda Accord
2025 Hyundai IONIQ 6
2025 Hyundai Sonata
2025 Toyota Camry
2025 Mercedes-Benz C Serisi
Küçük SUV Modelleri
2025 Genesis GV60
2025 Honda HR-V
2025 Hyundai IONIQ 5
2025 Hyundai KONA
2025 Hyundai Tucson
2025 Mazda CX-30
2025 Mazda CX-50
2025 Subaru Solterra
2025 Toyota bZ4X
Orta Sınıf SUV Modelleri
2025 Buick Enclave
2025 Ford Mustang Mach-E
2025 Hyundai Santa Fe
2025 Kia EV9
2025 Kia Telluride
2025 Mazda CX-70
2025 Mazda CX-90
2025 Nissan Murano
2025 Nissan Pathfinder
2025 Audi Q6 e-tron
2025 BMW X5
2025 Genesis GV70
2025 Genesis GV80
2025 Lincoln Nautilus
2025 Mercedes-Benz GLC
2025 Mercedes-Benz GLE
2025 Volvo XC90
Büyük SUV Modelleri
2025 Audi Q7
2025 Infiniti QX80
2025 Nissan Armada
2025 Rivian R1S
TESLA VE VOLVO GERİ PLANDA KALDI
Güvenlik denince akla ilk gelen markalardan olan Volvo ve Tesla’nın, bu yıl listenin üst sıralarında daha az modelle temsil edilmesi dikkat çekti. Volvo’nun sadece XC90 modeli listeye girebildi. Tesla ise 2025 testlerinde öne çıkan bir başarı elde edemedi.