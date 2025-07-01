Google Haritalar'da Evinizi Seçmeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
Güvenlik uzmanları, hırsızların artık kapı kilitlerini değil, interneti aşmaya çalıştığını söylüyor. Fiziksel önlemlerin yanı sıra dijital tedbirlerin de giderek önem kazandığı bu dönemde, Google Haritalar üzerinde yapılabilecek küçük bir işlem, evinizi potansiyel suçluların hedefinden uzak tutabilir. Özellikle Google Street View’de ev görüntülerini bulanıklaştırmak, güvenlik uzmanları tarafından önerilen basit ama etkili bir yöntem olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev güvenliği denildiğinde akla ilk gelen çözümler alarm sistemleri, kamera kurulumları ya da yüksek güvenlikli kilitler olsa da, uzmanlar artık dijital platformlarda görünürlüğün de tehdit unsuru haline geldiğini belirtiyor. Güney Kaliforniya’daki Riverside Polis Departmanı’ndan memur Ryan Railsback, “Hırsızlar sadece sokakları değil, ekranları da gözetliyor. Eviniz sokaktan nasıl görünüyorsa, Google Street View’da da öyle görünüyor ve bu bir zafiyet yaratabilir,” diyerek vatandaşları uyarıyor.
Google, dileyen kullanıcıların evlerinin Street View görüntülerini kalıcı olarak bulanıklaştırmasına izin veriyor. Bu sayede evin cephe yapısı, giriş noktaları, garaj kapısı ya da güvenlik kamerası yerleşimi gibi detaylar potansiyel suçluların erişiminden çıkartılmış oluyor.
GOOGLE HARİTALAR'DA BULANIKLAŞTIRMA NASIL YAPILIR?
Bulanıklaştırma işlemi şöyle yapılıyor:
Bilgisayar veya telefon üzerinden Google Haritalar’a girin.
Evinizin adresini aratın ve Street View moduna geçin.
Sağ alt köşede yer alan "Sorun bildir" seçeneğine tıklayın.
Açılan formda, bulanıklaştırmak istediğiniz alanı işaretleyin ve açıklamanızı yazın.
Formu e-posta adresinizle birlikte gönderin.
Google, başvurunuzu incelemeye aldıktan sonra size geri dönüş yaparak işlem hakkında bilgilendirme sağlıyor. Ancak önemli bir detay var: Görüntü bulanıklaştırıldıktan sonra bu işlem geri alınamıyor.
KARANLIKTAKİ EV DE DİKKAT ÇEKEBİLİR
Öte yandan, bazı güvenlik danışmanları, bu tür dijital korumanın ters tepebileceğine de dikkat çekiyor. Sokakta yalnızca bir evin Street View’da bulanık görünmesi, suçluların “Bu evde gizlenecek bir şey var” diye düşünmesine neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, dijital önlemlerin fiziksel güvenlik sistemleriyle desteklenmesinin en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.
EKRAN BAŞINDA KEŞİF YAPIYORLAR
Railsback son olarak şu uyarıda bulunuyor: “Hırsızlar artık pencerenizden değil, ekranlarınızdan bakıyor. Vatandaşların sadece fiziksel değil, dijital görünürlüklerini de kontrol altına alması gerekiyor.”