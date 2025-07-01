Google Haritalar'da Evinizi Seçmeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz

KARANLIKTAKİ EV DE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Öte yandan, bazı güvenlik danışmanları, bu tür dijital korumanın ters tepebileceğine de dikkat çekiyor. Sokakta yalnızca bir evin Street View’da bulanık görünmesi, suçluların “Bu evde gizlenecek bir şey var” diye düşünmesine neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, dijital önlemlerin fiziksel güvenlik sistemleriyle desteklenmesinin en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.

EKRAN BAŞINDA KEŞİF YAPIYORLAR

Railsback son olarak şu uyarıda bulunuyor: “Hırsızlar artık pencerenizden değil, ekranlarınızdan bakıyor. Vatandaşların sadece fiziksel değil, dijital görünürlüklerini de kontrol altına alması gerekiyor.”