Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor

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Gıda sektöründe sıklıkla tercih edilen rafine soya yağı, genetiği değiştirilmiş soya fasulyelerinden üretiliyor. Bu üretim sürecinde uygulanan rafinasyon işlemleri, yağın içerisindeki doğal besin öğelerini büyük ölçüde yok ediyor. Dahası, bu süreçte kimyasal çözücülerle yapılan ekstraksiyon işlemi nedeniyle yağ, ciddi miktarda trans yağ içerebiliyor.

KALP, DİYABET VE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre, trans yağlar kalp-damar sağlığına ciddi zararlar veriyor, kötü kolesterolü artırıyor ve tip 2 diyabet riskini yükseltiyor. Ayrıca uzun vadede obeziteye ve bazı kanser türlerine yol açma ihtimali de bulunuyor.

HORMON DENGESİNİ BOZABİLİR

Soya yağının içerdiği yüksek miktardaki fitoöstrojen, özellikle kadınlarda hormon dengesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu yağ ısıyla temas ettiğinde vücutta serbest radikal oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hücre yaşlanmasının hızlanmasına neden olabiliyor.

AMBALAJLARI MUTLAKA KONTROL EDİN

Beslenme uzmanları, rafine soya yağının çoğu zaman hazır gıdalarda, soslarda, mayonezde, şekerlemelerde ve fırın ürünlerinde kullanıldığını hatırlatıyor. Bu nedenle ürün satın alırken içindekiler kısmının dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER NELER?

Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme için rafine yağlar yerine soğuk sıkım doğal yağlara yönelinmesi gerektiğini söylüyor. Keten tohumu, zeytin, susam ve hardal yağları gibi işlenmemiş yağların vücut için faydalı olduğu belirtiliyor. Bu yağlar, doğal yapıları sayesinde bağışıklığı destekliyor ve uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlıyor.

Sonuç: Sağlıklı bir mutfak için yağ seçimi hayati önem taşıyor. Rafine soya yağı yerine doğal ve işlenmemiş alternatifleri tercih etmek, hem kalp sağlığınızı korur hem de uzun vadeli sağlık risklerini en aza indirir.

Kaynak: Haber Merkezi