Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
İzlenme rekorları kıran Cosby Ailesi dizisinin 54 yaşındaki yıldızı Malcolm-Jamal Warner, tatil yaptığı Kosta Rika'da boğularak hayatını kaybetti.
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan komedi dizisi Cosby Ailesi'nde hayat verdiği Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle geniş çaplı şöhret olan 54 yaşındaki ABD'li aktör Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti.
Ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatil yapan aktörün, geçtiğimi gün yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü bildirildi.
Plajdaki kişiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapılsa da oyuncu kurtarılamadı.
MALCOLM-JAMAL WARNER KİMDİR?
1970 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Malcolm-Jamal Warner, kariyerine çocuk yaşta başladı. Cosby Ailesi ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1984-1992 yılları arasında projede; Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat verdi. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.
Kaynak: Haber Merkezi