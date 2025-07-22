Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü

İzlenme rekorları kıran Cosby Ailesi dizisinin 54 yaşındaki yıldızı Malcolm-Jamal Warner, tatil yaptığı Kosta Rika'da boğularak hayatını kaybetti.

Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
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Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan komedi dizisi Cosby Ailesi'nde hayat verdiği Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle geniş çaplı şöhret olan 54 yaşındaki ABD'li aktör Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatil yapan aktörün, geçtiğimi gün yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü bildirildi.

Plajdaki kişiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapılsa da oyuncu kurtarılamadı.

Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü - Resim : 1

MALCOLM-JAMAL WARNER KİMDİR?

1970 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Malcolm-Jamal Warner, kariyerine çocuk yaşta başladı. Cosby Ailesi ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1984-1992 yılları arasında projede; Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat verdi. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü