81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu

Ziraat Bankası ve Halkbank’tan emeklilere özel yeni kampanyalar başladı. Ziraat Bankası’ndan maaş alanlar ücretsiz HGS etiketi alabilecek, Halkbank emeklileri ise Paraf kartla alışveriş yaparak İSPARK’ta ücretsiz park ayrıcalığından yararlanabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemelerle birlikte, emekli vatandaşlara yönelik ücretsiz hizmetlerde önemli adımlar atıldı. Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere yeni avantajlar sunmaya hazırlanıyor. Yapılan kampanyalar kapsamında ücretsiz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve İSPARK otoparklarında ücretsiz park imkanı emeklilerin hizmetine sunuldu.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ilk kez emekli maaşı alacak vatandaşlar için Ziraat Bankası özel bir kampanya başlattı. Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden almayı tercih edenler, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketini ücretsiz temin edebilecek. Bu uygulama sayesinde emekliler, otoyol ve köprü geçişlerinde ek bir ücret ödemeden HGS etiketlerine kavuşmuş olacak.

EMEKLİLERE OTOPARK AVANTAJI

Halkbank, emekli müşterilerine yönelik sunduğu ayrıcalıklarla dikkat çekti. Bankadan maaş alan emekliler, Paraf kartlarıyla tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yaptıklarında İstanbul genelindeki İSPARK otoparklarında ücretsiz park etme hakkı kazanıyor. Kampanya kapsamında: yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli İSPARK otoparklarında ise 4 saat ücretsiz park hizmeti sağlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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