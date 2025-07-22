Üretimi 46 Yıl Sonra Bitirilmişti: Efsane Model Yeniden Sahnede!

ELEKTRİKLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ford’un yeni nesil Explorer ve Capri modellerinde olduğu gibi, Fiesta ve Focus’un da Volkswagen’in elektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB platformu üzerinde şekillendirilmesi bekleniyor. Bu da iki efsane modelin artık sadece benzinli değil, tamamen elektrikli ya da hibrit olarak sunulacağının sinyalini veriyor.