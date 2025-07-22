Üretimi 46 Yıl Sonra Bitirilmişti: Efsane Model Yeniden Sahnede!
Otomotiv sektörünün simge modellerinden biri olan Ford Fiesta, üretiminin sona erdirilmesinden yalnızca iki yıl sonra yeniden otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ford’un 2023 yılında üretimini sonlandırdığı Fiesta, elektrikli dönüşüm rüzgarı eşliğinde modernize edilmiş bir versiyonla Avrupa yollarına geri dönüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk kez 1976 yılında banttan indirilen ve o tarihten bu yana 22 milyon adet üretilen Fiesta, Temmuz 2023’te Almanya’daki fabrikadan çıkan son araçla birlikte tarih sahnesinden çekilmişti. Ancak Alman otomotiv yayın organı Automobilwoche, Ford’un bu karardan geri adım atarak Fiesta’yı yeniden pazara sunmayı planladığını duyurdu.
FOCUS İÇİN YENİDEN DOĞUŞ UMUDU
Yalnızca Fiesta değil, üretimi sonlandırılması planlanan bir diğer model olan Ford Focus için de benzer bir geri dönüş senaryosu konuşuluyor. Her iki modelin de Ford’un elektrikli araç vizyonuna uygun şekilde yeniden tasarlanarak yollara çıkabileceği belirtiliyor.
ELEKTRİKLİ DÖNEM BAŞLIYOR
Ford’un yeni nesil Explorer ve Capri modellerinde olduğu gibi, Fiesta ve Focus’un da Volkswagen’in elektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB platformu üzerinde şekillendirilmesi bekleniyor. Bu da iki efsane modelin artık sadece benzinli değil, tamamen elektrikli ya da hibrit olarak sunulacağının sinyalini veriyor.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK
Ford cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, markanın Avrupa organizasyonunda görev yapan üst düzey isimlerden Christoph Herr, şirketin elektrikli ve hibrit araçlara yatırımını artırmaya kararlı olduğunu vurguladı.