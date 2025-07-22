En Fazla Kiracıya Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Eurostat’ın paylaştığı verilere göre Avrupa’da en yüksek kiracı oranına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'deki kiracı sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa sıralaması dikkat çeken bir noktaya geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ev değiştirme hareketliliği yeniden başladı. Özellikle tayin, sözleşme bitişi ya da yaşam tarzı değişiklikleri gibi nedenlerle birçok vatandaş taşınırken, taşınanların önemli bir kısmını kiracılar oluşturdu. Gayrimenkul piyasasında yaşanan gelişmelerle birlikte kiracılık oranları da gündemdeki yerini aldı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 738 TL’ye yükselirken, ortalama kira bedeli 20 bin TL’yi buldu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALAR CEP YAKIYOR
Kira artışları büyükşehirlerde çok daha dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul ve Muğla’da kiralar ortalama 30 bin TL’ye dayanırken, Ankara ve İzmir’de 25 bin TL, Kocaeli’nde ise 21.500 TL düzeyine çıktı.
TÜRKİYE, AVRUPA’DA ÜST SIRALARDA
Artan konut fiyatları ve yüksek kiralar, Türkiye’de kiracı sayısının artmasına neden oldu. Son 20 yılda kiracılık oranı yüzde 23’ten yüzde 28’e yükseldi. Türkiye, bu oranla Avrupa’da en fazla kiracının bulunduğu 6. ülke konumuna geldi.
Eurostat’ın paylaştığı verilere göre Avrupa’da en yüksek kiracı oranına sahip ülkeler şu şekilde sıralandı:
İsviçre: %52,3
Almanya: %46,8
Danimarka: %38,9
İsveç: %34,6
Avusturya: %30,7
Türkiye: %28,2
AB ortalaması ise yüzde 21,1 seviyesinde. Türkiye bu oranla Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor.
EN AZ KİRACI BULUNAN ÜLKELER
Kiracı oranının en düşük olduğu ülkeler arasında Sırbistan (yüzde 2,5), Litvanya (yüzde 2,9), Karadağ (yüzde 3,3) ve Slovakya (yüzde 4,1) yer aldı. Bu ülkelerde konut sahipliği oldukça yaygın.
KONUT SAHİPLİĞİ GERİLİYOR
Gayrimenkul İktisatçısı Ahmet Büyükduman, Türkiye’de konut sahipliği oranının 20 yıl içinde yüzde 61’den yüzde 56’ya gerilediğini, kiracılık oranının ise artış gösterdiğini belirtti. Büyükduman ayrıca, kira ödemeden bir başkasının evinde yaşayanların oranının da yaklaşık yüzde 15 olduğunu, bu grubun da hesaba katılmasıyla birlikte toplam konut sahipliği oranının yüzde 71’e çıktığını ifade etti.
ZENGİNLİK ARTTIKÇA KİRALIK EV TERCİH EDİLİYOR
Büyükduman, verileri değerlendirirken şu dikkat çekici yorumu yaptı:
"İsviçre, Almanya, Avusturya gibi yüksek gelirli ülkelerde konut sahipliği oranı düşük, kiracılık oranı yüksek. Buna karşılık, Romanya, Bulgaristan gibi düşük gelirli ülkelerde halk daha çok ev sahibi. Bu da zenginlik arttıkça konut sahipliğinin azalabileceğini gösteriyor."