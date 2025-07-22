En Fazla Kiracıya Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALAR CEP YAKIYOR

Kira artışları büyükşehirlerde çok daha dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul ve Muğla’da kiralar ortalama 30 bin TL’ye dayanırken, Ankara ve İzmir’de 25 bin TL, Kocaeli’nde ise 21.500 TL düzeyine çıktı.

TÜRKİYE, AVRUPA’DA ÜST SIRALARDA

Artan konut fiyatları ve yüksek kiralar, Türkiye’de kiracı sayısının artmasına neden oldu. Son 20 yılda kiracılık oranı yüzde 23’ten yüzde 28’e yükseldi. Türkiye, bu oranla Avrupa’da en fazla kiracının bulunduğu 6. ülke konumuna geldi.