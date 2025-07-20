Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Yazın sıcağından, kışın soğuğundan şikayet edenleri her ortamda görmek mümkün. Ancak bazı burçlar var ki, gökyüzü ne sunarsa sunsun asla tatmin olmuyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
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Astrolog Lyudmila Bulgakova’nın yorumlarına göre, hava şartlarıyla bir türlü barışamayan Zodyak üyeleri belli oldu. İşte yazın sıcaktan, kışın soğuktan sürekli şikayet eden o burçlar....

Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

BAŞAKLAR HİÇBİRİNE RAZI DEĞİL

Detaycılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Başak burcu, hava koşulları söz konusu olduğunda da aynı titizliği gösteriyor. Baharın tazeliğini ararken kar tanelerine takılıyor, yazın güneşiyle yüzleştiğinde serinlik hayalleri kuruyor. Başakların, hava durumunu adeta kişisel bir mesele haline getirdiği ve çevresindekilere sürekli olarak “bugün de hiç çekilmiyor” cümlesini kurduğu biliniyor.

İKİZLERİN KARARSIZLIĞI HAVA DURUMUNA DA YANSIYOR

Değişken yapısıyla tanınan İkizler burcu, doğanın dengesine ayak uydurmakta oldukça zorlanıyor. Kış aylarında güneşli günlerin özlemini çekerken, yaz geldiğinde yüksek sıcaklıklardan dem vuruyor. İdeal havayı hayal etse de, o havayı yaşadığında bile memnuniyetsizliği bırakmıyor. İkizler için hava, her zaman tartışmaya açık bir konu olmaya devam ediyor.

Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

BOĞALAR MİZAH MALZEMESİ YAPIYOR

Boğalar için hava durumu çoğu zaman bir şaka konusu. Serin bir akşamda bile “bu havada kilo vermek için spor yapılmaz” esprisini yapabilecek kadar rahatlar. Ancak bu rahatlık, zaman zaman şikayetle de birleşiyor. Aşırı sıcaklarda gölgede bile durmaktan çekinen Boğalar, serinlikte ise battaniyeye sarılmayı tercih ediyor. Hava şartlarına adapte olmak yerine, onunla dalga geçmek Boğalar için bir alışkanlık hâline gelmiş durumda.

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Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
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