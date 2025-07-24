İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor

Mauro Icardi ifşası iddiası gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medyada yayılan özel görüntülerine ve ardından gelen tepkilere sessiz kalmadı. Icardi'den müstehcen ifşa iddiası sonrası 'bamya' yorumlarına fotoğraflı yanıt geldi.

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İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ve yeni takım kaptanı Mauro Icardi, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Arjantinli golcüye ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin peş peşe paylaşılmasının ardından X'te (eski adıyla Twitter) 'Mauro Icardi' ve 'bamya' etiketi kısa sürede gündem oldu. Icardi'den ise bamya yorumlarına sosyal medyadan fotoğraflı yanıt geldi.

GÖRÜNTÜLERİ NATASHA REY PAYLAŞTI

İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

Sosyal medya fenomeni Natasha Rey, Icardi'nin kendisine mesaj attığını ve sevgilisi China Suarez’i aldattığını öne sürerek bazı özel görüntüler paylaştı. Rey’in iddialarına göre, Icardi’nin kendisine gönderdiği özel fotoğraflar, oyuncunun ihanetini gözler önüne seriyordu. Ancak Icardi’den tüm bu iddialara yanıt gecikmeden geldi. Icardi, Rey’in görüntüleri kendisine ücretsiz olarak gönderdiğini, hatta bu mesajlara dahi geri dönüş yapmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

SOSYAL MEDYA YIKILDI! 'BAMYA' TT OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Özellikle Icardi’nin cinsel organına yönelik alaycı yorumlar ve görseller hızla yayıldı. 'Bamya' etiketi, X'te kısa sürede Trend Topic (TT) listesine girdi.

ICARDI'DEN 'BAMYA' YORUMLARINA FOTOĞRAFLI YANIT

İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Tüm bu yorumlara kayıtsız kalmayan Icardi, dikkat çeken bir cevapla gündeme geldi. Galatasaray’ın Manchester United’ı mağlup ettiği maçta attığı golden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşan Icardi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama"

Kaynak: Haber Merkezi

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