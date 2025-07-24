Esra Erol Oğlu İdris Ali'nin Son Halini Paylaştı! Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı

ATV'de gündüz kuşağının başarılı sunucusu Esra Erol, büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününde paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. 15 yaşına giren İdris Ali'nin son halini gören takipçileri, "Tıpkı babası" ve "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Esra Erol Oğlu İdris Ali'nin Son Halini Paylaştı! Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı
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ATV'de reyting rekorları kıran "Esra Erol'da" programıyla geniş kitleler tarafından sevilen ünlü sunucu Esra Erol, iş hayatının aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak Erol, zaman zaman ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Erol, son olarak büyük oğlu İdris Ali’nin doğum günü için yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Başarılı sunucu Erol, büyük oğlu İdris Ali’nin 15. yaşını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İdris Ali'nin son halini gören takipçiler, eşi Ali Özbir’e olan benzerliğine dikkat çekti. Yorumlar arasında en çok tekrarlanan ifadeler "Tıpkı babası" ve "Babasının kopyası" oldu.

Esra Erol Oğlu İdris Ali'nin Son Halini Paylaştı! Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı - Resim : 1

ESRA EROL KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esra Erol’un annesi Necla Sinoplu, babası ise göçmen kökenli bir polis olan Seyfi Erol’dur. Beş kız kardeşin ortancası olan Erol, lise eğitimini çini seramik üzerine tamamladıktan sonra açık öğretim fakültesinden mezun olmuştur. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Erol, Altın Kelebek’te "En İyi Kadın Sunucu" ödülünü kazanmıştır. İki çocuk annesi olan Esra Erol, hem ekran başarısıyla hem de aile hayatıyla örnek gösterilen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

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