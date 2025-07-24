'Hayatının Aşkı'ndan Şeyma Subaşı'ya Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Duyurdu

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Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşk ile gündem olan Şeyma Şubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmuş bu evlilik 5 ay sonra noktalanmıştı.

2024'ün sonlarına doğru aşk hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.

'RUHUM EVLİ' DEMİŞTİ

Şubaşı, konuk olduğu bir programda bu ilişki için "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Ruhum evli" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIĞI İLAN ETTİ

Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Subaşı, ayrılığı sessizce ilan etti.

18 Eylül 2017 tarihinde Acun Ilıcalı ile hayatını birleştiren Şeyma Subaşı’nın bu evliliği 1 yıl sürmüştü. Çift, Kasım 2018'de yollarını ayırarak resmen boşanmıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya fenomenliğine adım atan Subaşı, özel hayatıyla da yeniden gündem oldu.