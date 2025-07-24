Tarkan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Vicdanları Yaralayan Zeytin Yasasına Çok Konuşulan Tepki

Megastar Tarkan, Meclis’ten geçen kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen yasaya isyan etti. Instagram hesabından bir şiir paylaşan Tarkan “Ah bahtsız zeytinim… Üç kuruş pula yine feda edildin. Oysa her şeyden daha zengindi, senin bereketi nimetlerinin” diyerek tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Tarkan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Vicdanları Yaralayan Zeytin Yasasına Çok Konuşulan Tepki
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Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinlik alanların madene açılmasına kapıları tamamen açan yasaya tepkiler büyürken bir tepki de Megastar Tarkan’dan geldi.

Tarkan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Vicdanları Yaralayan Zeytin Yasasına Çok Konuşulan Tepki - Resim : 1

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir şiir paylaşan Tarkan, “Ah canım zeytinim… Nedir senin şu insandan çektiğin?” diyerek sitem etti.

Tarkan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Vicdanları Yaralayan Zeytin Yasasına Çok Konuşulan Tepki - Resim : 2

Ünlü sanatçının paylaşımının tamamında yer alan şiirin diziler ise şöyle:

Ah canım zeytinim…

Nedir senin şu insandan çektiğin?

Ne yapsan yaranamadın mı?

Bir türlü bilinemedi mi değerin?

Ah bahtsız zeytinim…

Üç kuruş pula yine feda edildin

Oysa her şeyden daha zengindi

Senin bereketi nimetlerinin

Lakin rahat olsun için

Binlerce yıldır ne badirelere direndin

Gelir geçer insanın da devri bir gün

Devam eder hükmün senin.

Tarkan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Vicdanları Yaralayan Zeytin Yasasına Çok Konuşulan Tepki - Resim : 3

TAKİPÇİLERİ DE DESTEK VERDİ

Tarkan’ın sosyal medya paylaşımını gören takipçileri de desteklerini esirgemedi. Tarkan’ın paylaşımına 'Sen başkasın Tarkan', 'Hep umutsun', 'Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa', 'Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan' gibi yorumlar geldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren, kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

TBMM Dikmen kapısı önünde bir araya gelen köylüler açlık grevi başlatmış, yasanın geçmesini engellemek için toplanmıştı.

Yasa teklifinin meclis komisyonundan geçip genel kurula gelmesine karşı köylüler “Siz kabul oyları kullanmış olsanız da biz kabul etmiyoruz. Bu yasa geçemez. Üç gündür açlık grevinde olan biz köylüler tekrar meclis önünde olacağız. Topraklarımızdan, zeytinlerimizden vazgeçmeyeceğiz” demişti.

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