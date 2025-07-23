Kobra Murat’ın Son Hali Olay Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü

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Sahnede kullandığı “kobra” taklidiyle bu lakabı alan ve son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Murat Divandiler (Kobra Murat), magazin gündeminden düşmüyor. Kobra Murat, peruksuz görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

GÜZELLİK RUTİNİNE ARA VERMEDİ

İstanbul Balat’ta yaşayan, terzilik mesleğinden müzik dünyasına geçiş yapan Kobra Murat, bakım yaptırmak amacıyla bir merkeze gitti. Gösterişli tarzının en dikkat çeken parçalarından biri olan aslan yelesi biçimindeki saçlarına bakım uygulandı ve peruk yenilendi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Uzun yıllardır sahnelerde perukla görmeye alışık olduğumuz Kobra Murat, bu kez bir saç merkezi ziyareti sırasında protez saçlarını kısa süreliğine çıkardı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçileri tarafından “Saç olmadan daha karizmasın” ve “Peruk sana ayrı hava katıyor” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

SAĞLIĞI İÇİN BİR SÜRE PERUKSUZ KALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl saç derisinde oluşan enfeksiyon nedeniyle, doktoru sanatçının bir süre peruk kullanmasını yasaklamıştı. Bu süreçte yaklaşık bir ay peruktan uzak kalmak zorunda kalan Kobra Murat, bazı konserlerini iptal etmek, bazılarını ise ertelemek zorunda kalmıştı.