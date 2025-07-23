Melisa Aslı Pamuk’un Bebeğinin Annesine Benzerliği Şoke Etti! Yok Böylesi, Görenler İnanamadı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı’nın bebeği Mylan’ın son hali görenlerin kalbini ısıttı. Mylan bebeğin annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Melisa Aslı Pamuk’un Bebeğinin Annesine Benzerliği Şoke Etti! Yok Böylesi, Görenler İnanamadı
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"Kara Sevda", "Kurt Seyit ve Şura", "Çarpışma" gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçen yıl nikah masasına oturmuştu.

MYLAN İSMİNİ VERMİŞLERDİ

Gelinliği ve nikah fotoğrafları büyük beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ocak ayında ilk bebeğini kucağına almıştı. Bir erkek bebekleri olan çift, oğullarına "Mylan" adını vermişti.

Melisa Aslı Pamuk’un Bebeğinin Annesine Benzerliği Şoke Etti! Yok Böylesi, Görenler İnanamadı - Resim : 1

'ANNESİNİN AYNISI'

29 Ocak'ta, babası Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde dünyaya gelen Mylan kocaman oldu. Bebeklerini uzun süre gözlerden uzak tutan çift, Yazıcı'nın şampiyonluk kutlaması sonrasında Mylan ile poz vermeye başlamıştı.

Melisa Aslı Pamuk’un Bebeğinin Annesine Benzerliği Şoke Etti! Yok Böylesi, Görenler İnanamadı - Resim : 2

İŞTE SON HALİ

Melisa Aslı Pamuk- Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleriyle yeni fotoğrafları kalpleri ısıttı. İşte Mylan bebeğin son hali…

Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ve oğlu Mylan ile mutlu pozlarını “Hayatımın küçük bir kesiti” notuyla paylaştı. Mylan bebeğin annesine olan benzerliği dikkat çekerken, fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Melisa Aslı Pamuk’un Bebeğinin Annesine Benzerliği Şoke Etti! Yok Böylesi, Görenler İnanamadı - Resim : 3

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