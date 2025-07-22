Mattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinin Adalet Çığlığı Büyüyor! Gülben Ergen Meydanda Haykırdı: 'Bir Annenin Ahı Dünyayı Yıkar'

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Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.’nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için geçtiğimiz günlerde Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.

'BİR ANNENİN AHI DÜNYAYI YIKAR'

Yasemin Minguzzi’nin eylemine benzer acıları yaşayan aileler de destek verdi. Adalet nöbetine bugün ünlü sanatçı Gülben Ergen de katıldı. Gülben Ergen, eylemde bu sözlerle isyan etti:

“6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? ‘24 yıl istiyorum’ diyor. 54 yıl olsa da acısı dinmeyecek. Dünya duysun sesini. Yasemin yaşayan bir ölü, anlamıyor muyuz bunu? Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor? Neden bu kadın Bakırköy Meydanı'nda avaz avaz betonda oturup burada bütün acılı anneleri yanına alıp, 'Ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum' demek zorunda kalıyor? Bir annenin ahı dünyayı yıkar.”

Kaynak: Haber Merkezi