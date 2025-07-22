Mattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinin Adalet Çığlığı Büyüyor! Gülben Ergen Meydanda Haykırdı: 'Bir Annenin Ahı Dünyayı Yıkar'

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin canice öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için eylem başlatan Yasemin Minguzzi’ye destek verdi. Bakırköy Meydanı'nda ses yükselten Gülben Ergen, "6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? Bir annenin ahı dünyayı yıkar" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.’nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için geçtiğimiz günlerde Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.

'BİR ANNENİN AHI DÜNYAYI YIKAR'

Yasemin Minguzzi’nin eylemine benzer acıları yaşayan aileler de destek verdi. Adalet nöbetine bugün ünlü sanatçı Gülben Ergen de katıldı. Gülben Ergen, eylemde bu sözlerle isyan etti:

“6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? ‘24 yıl istiyorum’ diyor. 54 yıl olsa da acısı dinmeyecek. Dünya duysun sesini. Yasemin yaşayan bir ölü, anlamıyor muyuz bunu? Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor? Neden bu kadın Bakırköy Meydanı'nda avaz avaz betonda oturup burada bütün acılı anneleri yanına alıp, 'Ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum' demek zorunda kalıyor? Bir annenin ahı dünyayı yıkar.”

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinin Adalet Nöbetinde Yürek Yakan Görüntü: Kızının Denize Atıldığı Halıyla GeldiMattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinin Adalet Nöbetinde Yürek Yakan Görüntü: Kızının Denize Atıldığı Halıyla GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Gülben Ergen
Son Güncelleme:
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
Beyoğlu'ndaki Zincirleme Kazada Flaş Gelişme: İETT Şoförü Gözaltına Alındı Beyoğlu'ndaki Zincirleme Kazada Flaş Gelişme
Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, İşte Roketsan'ın Yeni Füzeleri
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
Galatasaray Bankalar Birliği'nden Çıktı Galatasaray Bankalar Birliği'nden Çıktı
Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan Dondurdu Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan Dondurdu
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Beş İlde Alev Çemberi! Biri Bitiyor Yenisi Başlıyor... Hayvanlar, Araçlar, Evler Ne Var Ne Yoksa Yandı Beş İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu! Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu!