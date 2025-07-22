Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. GÖKBORA, AKATA, TAYFUN BLOCK-4, İHA-300, EREN ve ŞİMŞEK-2 fuarda görücüye çıktı.

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Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı
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17'nci uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 2025 bugün İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda Roketsan tarafından geliştirilen 6 yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

Tanıtılan ürünler arasında Gemisavar füzesi olarak geliştirilen denizaltıdan atılma kabiliyetine sahip AKATA kapsülü ATMACA, SİHA'lardan da atış kabiliyetine sahip Görüş menzilli ötesi havadan havaya füze GÖKBORA, Türkiyenin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4, Yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat EREN ve 500 km üzerinde menzile sahip sihalardan da atılabilen 300 ER ile Şimşek-2 uydu fırlatma platformu yer aldı.

Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı - Resim : 1

HİPERSONİK FÜZE: TAYFUN BLOK-4

Tayfun Blok-4, Roketsan’ın bugün ilk kez duyurduğu ürünlerden. Tayfun Blok-4, 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip Türkiyenin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi. Yeni füzenin menzilinin 1000'ye yakın olduğu belirtildi.

Füzenin ilk atışının bu yıl içinde yapılacak ve en kısa sürede envantere girecek.

Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı - Resim : 2

YENİ UZAY ARACI ŞİMŞEK

Şimşek-2 platformu da tanıtılanlar arasında yer aldı. Şimşek-2 platformu üzerinden fırlatılan araçlar atmosferi geçerek 3 aşamada uzaya ulaşabilecek.

Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı - Resim : 3

AKATA

Deniz altından atılan Gemisavar füzesi de görücüye çıktı. Akata kapsülü, denizaltılar üzerinde ateşlenebiliyor. Daha önce Atmaca isimli bir kapsül vardı, Atmaca’nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı. 250 kilometreden fazla menzile sahip bir füze, 220 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor üzerinde.

Türk Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! Siyah Örtü Açıldı, Roketsan'ın Yeni Füzeleri Tanıtıldı - Resim : 4

EREN FÜZESİ

Eren füzesi tanıtılan bir başka ürün oldu. Eren füzesi İHA'lar aracılığı ile atılabilecek.

Kaynak: AA

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