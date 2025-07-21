Mattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinin Adalet Nöbetinde Yürek Yakan Görüntü: Kızının Denize Atıldığı Halıyla Geldi
Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin canice öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için eylem başlatan Yasemin Minguzzi’ye, benzer acılar yaşayan aileler destek verdi. Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde bulunan Sedef Güler’in annesi ise kızının sarılı olduğu halıyla eyleme katıldı.
Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.’nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.
15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için dün Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.
ACILI AİLELER BİR ARAYA GELDİ
Eyleme, benzer acıları yaşayan aileler de destek verdi. Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı şekilde halıya sarılmış halde denizde bulunan Sedef Güler’in annesi de eyleme katıldı. Acılı anne, kızının cesedinin sarılı olduğu halıyı da eylem alanına getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi