Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşıyla Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki insani kriz, Suriye’deki gelişmeler ve İstanbul’da düzenlenecek nükleer müzakereleri ele alındı.

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Bakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşıyla Kritik Temas
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.

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Kaynak: İHA

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