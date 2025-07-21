Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Safadi'nin Suriye’deki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
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Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye’nin güneyindeki ateşkesin durumunun ele alındığı, Suriye’nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildiği ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin belirtildiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA