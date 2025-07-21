İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Asfalt İhaleleri Soruşturmasında 20 Tahliye

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine ilişkin açılan davada 20 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Asfalt İhaleleri Soruşturmasında 20 Tahliye
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ‘asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde ihaleye fesat karıştırıldıkları’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 20'si tutuklu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame İzmir 28’inci Asliye ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yapılan tensip işleminde, mahkemece bu dosyadan tutuklu bulunan 20 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Yalnızca bu dosyada yer alan şüpheliler davada tutuksuz yargılanacak.

İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın ise soruşturmanın ardından hazırlanan kooperatif ve araç kiralama dosyalarında da şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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