Ankara'da İcra Memuruna ve Avukata Silahlı Saldırı

Ankara’nın Sincan ilçesinde icra memuru ve avukat bir iş yerinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Ankara'da İcra Memuruna ve Avukata Silahlı Saldırı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru ve avukat, haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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