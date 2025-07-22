Ozan Güven'e Hapis Cezasında Gerekçeli Karar Açıklandı: Abajur Silah Sayıldı

Oyuncu Ozan Güven'in 4 yıl önce eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, Güven'in darp etmek için kullandığı abajurun silahtan sayıldığına, Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğine ve Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı defetmek amacıyla Güven'e karşılık verdiğine hükmetti.

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Ozan Güven'e Hapis Cezasında Gerekçeli Karar Açıklandı: Abajur Silah Sayıldı
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Ünlü oyuncu Ozan Güven'in 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Haziran 2025'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ozan Güven'i ‘silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı ‘basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti. Söz konusu davada İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar açıklandı.

'SAVUNMA CEZADAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Mahkeme gerekçeli kararında, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikte arkadaşları olan tanık Ramazan Çelik'in evine gittiklerini, sohbet sırasında Bulutsuz'un önceki ilişkisinden bahsettiğini, sonrasında Güven'e ait eve geçtiklerini ve evde yalnız bulundukları sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü aktardı. Gerekçeli kararda, tartışma sırasında Güven'in abajurla vurmak suretiyle ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, darp sonucunda alınan rapora göre Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı, Güven'in ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

'BULUTSUZ KENDİSİNİ SAVUNDU'

Açıklanan gerekçeli kararda, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçları yönünden yapılan değerlendirmede ise mağdur anlatımı dışında somut ve yeterli delil bulunmadığı, Bulutsuz'un söz konusu eve kendi rızasıyla gittiği, kendi rızasıyla kalmaya devam ettiği ve darp olayı gerçekleştikten sonra evden koşarak yalın ayak ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının olduğu, ‘hakaret' suçunun işlendiğine ilişkin bir tanık beyanı olmadığı gibi kamera kaydının da olmadığı belirtildi.

‘'Bulutsuz'un fiziksel eylemleri, kendisine yapılan saldırıyı engellemek içindir ve saldırıyla orantılıdır''
Gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz hakkındaki yaralama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise ilk fiziksel temasın Ozan Güven tarafından abajur ile Bulutsuz'un çenesine yönelik olduğu, Bulutsuz'un kendisine yönelik darp eylemini engellemek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğu, kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla yapıldığının kabul edildiği, bu durumda Bulutsuz'un saldırıyı defederken saldırıyla orantılı bir şekilde davrandığı aktarıldı.

Deniz Bulutsuz'dan 'Ozan Güven' Kararına İlk Yorum: 'Hapse Gireceği Günü Bekliyorum'Deniz Bulutsuz'dan 'Ozan Güven' Kararına İlk Yorum: 'Hapse Gireceği Günü Bekliyorum'Magazin
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Kaynak: İHA

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