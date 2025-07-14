Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Aile Fotoğrafı! Mylan Bebek Sosyal Medyayı Salladı: 'Aynı Annesi'

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı, mutlu evliliklerini sosyal medyada da gözler önüne serdi. Çift, ilk çocukları Mylan’ın son halini takipçileriyle paylaştı. Minik Mylan’a “Tıpkı annesi” yorumları yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Aile Fotoğrafı! Mylan Bebek Sosyal Medyayı Salladı: 'Aynı Annesi'
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"Kurt Seyit ve Şura", "Kara Sevda" ve "Çarpışma" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçen yıl mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te görkemli bir törenle evlendi. Ünlü çift mutluluklarını sık sık dile getirirken, geçtiğimiz ocak ayında da ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

"Mylan" adını verdikleri oğullarının 29 Ocak'ta, yani Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde dünyaya geldiğini açıklayan çift mutluluklarına mutluluk katarken, milli futbolcu da bu durumu "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle tanımladı. Bebeklerini uzun süre gözlerden uzak tutan çift, bu kuralı Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasına bozdu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Aile Fotoğrafı! Mylan Bebek Sosyal Medyayı Salladı: 'Aynı Annesi' - Resim : 1

TATİL KARELERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İlk kez mayıs ayında yeşil sahada bir aile olarak yer alıp bebeklerinin yüzünü gösteren ünlü çift, büyüyen bebeklerinin yüzünü artık sevenlerinden esirgemiyor. Son dönemde arka arkaya bebekleriyle paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, şimdi de tatil karelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Aile Fotoğrafı! Mylan Bebek Sosyal Medyayı Salladı: 'Aynı Annesi' - Resim : 2

Yaz tatili için ailece İtalya'ya giden çiftten Yusuf Yazıcı, ailesiyle mutlu karelerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü futbolcunun paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, neredeyse 6 aylık olan Mylan için birçok kişi iyi dileklerde bulundu. Bazı takipçileri Yazıcı'ya "Abi alınma ama aynı annesi" gibi yorumlar yaptı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan Aile Fotoğrafı! Mylan Bebek Sosyal Medyayı Salladı: 'Aynı Annesi' - Resim : 3

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