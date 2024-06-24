Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler'in kullandığı peruk yüzünden kafasında enfeksiyon oluştu. Doktoru bir ay peruksuz dolaşması gerektiğini söyleyince, Kobra Murat konserlerini erteledi.

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Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kobra Murat ismi ile bilinen ünlü şarkıcı Murat Divandiler’in, saçkıran hastalığına yakalandığı iddia edilmişti.

Murat Divandiler, protez saç bandı nedeniyle yaşadığı sağlık sorununu Onur Akay’a anlattı.

"DOKTORU PERUĞU YASAKLADI"

Onur Akay, konu hakkında şunları söyledi:

“Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”

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