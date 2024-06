Elon Musk'ın eski eşi, ünlü oyuncu ile evlendi

Aşk ve Gurur, Rock'n Roll Teknesi (The Boat that Rocked) gibi filmlerle tanınan Talulah Riley, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile cuma günü romantik bir törenle evlendi.

Sözcü'nün aktardığına göre; Mart 2021'de Disney+ için çekimlere katılan iki oyuncu da sette tanışıp ilişkiye başladılar. 2023'te de Talulah Riley, Twitter'dan nişanlandıklarını "İki yıllık birlikteliğimizin ardından Thomas Brodie Sangster ile nişanlandığımızı paylaşmaktan çok mutluyum" diyerek duyurdu.

Talulah Riley, daha önce Elon Musk ile evlenmişti. İkili ilk olarak 2010'da evlenmiş ancak 2012'de bu evliliği bitirmişti, ardından 2013'te çift yeniden evlendi ve bu evlilik de 2016'da son buldu. Milyarder lider Musk, 2014 yılında boşanma davası açmış, ardından davayı geri çekmiş olsa da iki yıl sonra da Riley boşanma davası açmıştı.

Musk ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi için Riley verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"İlk izlenimlerim onun çok tatlı olduğu ve oldukça utangaç göründüğü yönündeydi. 'Elimi dizine koyabilir miyim' dedi, ben de 'Tamam devam et' dedim, sormasının çok tatlı olduğunu düşündüm. 'Genelde bunu yapmam ama yarın seni görmek isterim, kahvaltıda buluşabilir miyiz?' diye sordu ve böylece kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonunda benimle 'öğle yemeği yer misin' dedi ve öğle yemeğine gittik. Sonra 'akşam yemeğine gelir misin' dedi."

34 yaşındaki Thomas Brodie-Sangster; Nanny McPhee, Sınır Tanımayan (Nowhere Boy), Aşk Her Yerde (Love Actually) ve The Queen's Gambit gibi yapımlarla öne çıkıyor.

Çifte yakın bir kaynağa göre Thomas ve Talulah birlikte kırsal kesimde bir malikane satın aldılar.