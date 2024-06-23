Hizbullah, İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir kışlayı hedef aldığını ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

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Hizbullah, İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır yakınlarında yer alan İsrail ordusuna ait kışlanın vurulduğunu, ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan sınırı karşısında yer alan Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sehel taburuna ait karargaha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikaste yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail tarafından ise Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun dün Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İHA ile gerçekleştirildiği; hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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