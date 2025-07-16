İsrail, Suriye Genelkurmay Başkanlığını Vurdu! Şam'da Art Arda Patlama Sesleri

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İsrail ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı’na yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Şam'da bulunan Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda saldırı düzenliyor ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam ediyor."

GENELKURMAY VE SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

Reuters’ın iki Suriyeli kaynağa dayandırdığı haberine göre saldırının hedefinde Şam’daki Suriye Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı binaları vardı.

SALDIRI GİRİŞ BÖLGESİNİ VURDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye Genelkurmay karargahının giriş kapısının hava saldırısıyla hedef alındığı bilgisi tekrarlandı.

SINIR HATTINA TAKVİYE BİRLİK

Öte yandan, İsrail’in saldırılar sonrasında Suriye sınırına ek askeri birlikler göndereceği bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...