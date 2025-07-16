7 Yıllık Gizem! Rus Kadın ve Çocukları Hindistan'da Mağarada Bulundu, Söyledikleriyle Şaşkına Çevirdi

Rus vatandaşı Nina Kutina’nın, iki kızıyla birlikte Hindistan’da bir mağarada 7 yıl boyunca yaşadığı ortaya çıktı. Polisler tarafından tesadüfen bulunan aile, güvenli bölgeye taşındı. Kutina'nın "ruhani amaçlarla izole yaşadığını" söylemesi şaşkınlık yarattı.

Son Güncelleme:
7 Yıllık Gizem! Rus Kadın ve Çocukları Hindistan'da Mağarada Bulundu, Söyledikleriyle Şaşkına Çevirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan’da ilginç ve şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. 40 yaşındaki Rus vatandaşı Nina Kutina’nın, 2018 yılından bu yana 6 ve 4 yaşlarındaki iki kızıyla birlikte ormanın içindeki bir mağarada yaşadığı tespit edildi. Polis devriyesi sırasında fark edilen aile, güvenli bir alana götürüldü.

7 YIL BOYUNCA YAŞADI

Kutina'nın, 2017’de iş vizesiyle Hindistan’a geldiği, daha sonra kısa süreliğine ülkeyi terk edip tekrar döndüğü belirtildi. Ancak şehir hayatını tercih etmek yerine izole bir yaşamı seçen kadın, ailesiyle birlikte ormanın derinliklerindeki bir mağaraya yerleşti. 7 yıl boyunca burada kimseye görünmeden yaşadıkları anlaşıldı.

7 Yıllık Gizem! Rus Kadın ve Çocukları Hindistan'da Mağarada Bulundu, Söyledikleriyle Şaşkına Çevirdi - Resim : 1

'RUHANİ BİR ALAN'

Kadın, polis sorgusunda meditasyon ve Hindu ritüelleri uygulamak amacıyla burada kaldığını, pasaport ve vize belgelerini ise kaybettiğini söyledi. Ancak belgelerin mağaranın yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğu açıklandı. Kutina, mağarayı "ruhani bir alan" olarak tanımlarken, kızlarıyla birlikte kutsal heykeller eşliğinde dua ve meditasyon yaptıklarını belirtti.

'BİR ÇOCUĞUM ÖLDÜ'

Kutina, "Doğada, ormanda kalma konusunda büyük bir deneyimimiz var. Ölmüyorduk. Kızlarımı ormanda ölmeleri için getirmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hindistan'ın Goa eyaletinde bir çocuğunun öldüğünü de söylediği öğrenildi.

7 Yıllık Gizem! Rus Kadın ve Çocukları Hindistan'da Mağarada Bulundu, Söyledikleriyle Şaşkına Çevirdi - Resim : 2

MANASTIRA YERLEŞTİRİLDİLER

Yerel halk, Kutina ailesinin bölgede bulunduğundan haberdar olduklarını ancak mağarada yaşadıklarını bilmediklerini ifade etti. Ailenin plastik örtülerden yaptığı basit bir barınakta kaldığı, yiyecek olarak da genellikle hazır noodle tükettikleri öğrenildi. Kutina'nın çocuklarının uzun yıllardır eğitimsiz ve izole bir şekilde yaşadığı ortaya çıktı. Yetkililer, çocukların güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek aileyi Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirdi. Kadının ve çocukların durumu için soruşturma başlatıldı. Bölgenin zehirli yılanlar gibi tehlikeli hayvanlarla dolu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mağara Hindistan
Son Güncelleme:
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali
Kanada’da 39 Dakika Süren Kriz! Küçük Uçak Kaçırıldı, Görgü Tanıkları O Anları Anlattı Havaalanında Panik! Uçak Kaçırıldı
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
'Terörsüz Türkiye' Trafiği Hızlandı: İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda İmralı Heyeti, Bakan Tunç ile Görüştü
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı