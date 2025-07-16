7 Yıllık Gizem! Rus Kadın ve Çocukları Hindistan'da Mağarada Bulundu, Söyledikleriyle Şaşkına Çevirdi

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Hindistan’da ilginç ve şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. 40 yaşındaki Rus vatandaşı Nina Kutina’nın, 2018 yılından bu yana 6 ve 4 yaşlarındaki iki kızıyla birlikte ormanın içindeki bir mağarada yaşadığı tespit edildi. Polis devriyesi sırasında fark edilen aile, güvenli bir alana götürüldü.

7 YIL BOYUNCA YAŞADI

Kutina'nın, 2017’de iş vizesiyle Hindistan’a geldiği, daha sonra kısa süreliğine ülkeyi terk edip tekrar döndüğü belirtildi. Ancak şehir hayatını tercih etmek yerine izole bir yaşamı seçen kadın, ailesiyle birlikte ormanın derinliklerindeki bir mağaraya yerleşti. 7 yıl boyunca burada kimseye görünmeden yaşadıkları anlaşıldı.

'RUHANİ BİR ALAN'

Kadın, polis sorgusunda meditasyon ve Hindu ritüelleri uygulamak amacıyla burada kaldığını, pasaport ve vize belgelerini ise kaybettiğini söyledi. Ancak belgelerin mağaranın yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğu açıklandı. Kutina, mağarayı "ruhani bir alan" olarak tanımlarken, kızlarıyla birlikte kutsal heykeller eşliğinde dua ve meditasyon yaptıklarını belirtti.

'BİR ÇOCUĞUM ÖLDÜ'

Kutina, "Doğada, ormanda kalma konusunda büyük bir deneyimimiz var. Ölmüyorduk. Kızlarımı ormanda ölmeleri için getirmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hindistan'ın Goa eyaletinde bir çocuğunun öldüğünü de söylediği öğrenildi.

MANASTIRA YERLEŞTİRİLDİLER

Yerel halk, Kutina ailesinin bölgede bulunduğundan haberdar olduklarını ancak mağarada yaşadıklarını bilmediklerini ifade etti. Ailenin plastik örtülerden yaptığı basit bir barınakta kaldığı, yiyecek olarak da genellikle hazır noodle tükettikleri öğrenildi. Kutina'nın çocuklarının uzun yıllardır eğitimsiz ve izole bir şekilde yaşadığı ortaya çıktı. Yetkililer, çocukların güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek aileyi Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirdi. Kadının ve çocukların durumu için soruşturma başlatıldı. Bölgenin zehirli yılanlar gibi tehlikeli hayvanlarla dolu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi