Kanada’da 39 Dakika Süren Kriz! Küçük Uçak Kaçırıldı, Görgü Tanıkları O Anları Anlattı
Kanada'da Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda kaçırılan küçük bir uçağın inişi hava sahasının kapanmasına neden oldu. Uçaktaki bir kişi gözaltına alındı. Olay sırasında uçuşlar 39 dakika durduruldu.
Kanada'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanı, özel bir uçağın kaçırılması üzerine kısa süreli bir panik yaşadı. Olayın ardından hava sahası geçici olarak kapatıldı ve uçuş trafiği aksadı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
CBC News’ün aktardığına göre, kaçırılan küçük yolcu uçağı Vancouver Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Görgü tanıklarından Paul Heeney, kaçırılan uçağın havada daireler çizdiğini ve alışılmadık bir manevra sergilediğini söyledi. Heeney’in ifadesine göre, olay çevredeki vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.
İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU
Vancouver Havalimanı yetkilileri, olay nedeniyle iniş ve kalkışların yaklaşık 39 dakika süreyle durdurulduğunu açıkladı. Gecikmelerin ardından havalimanında uçuş operasyonları normale döndü.
Kaynak: AA