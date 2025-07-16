Kanada’da 39 Dakika Süren Kriz! Küçük Uçak Kaçırıldı, Görgü Tanıkları O Anları Anlattı

Kanada'da Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda kaçırılan küçük bir uçağın inişi hava sahasının kapanmasına neden oldu. Uçaktaki bir kişi gözaltına alındı. Olay sırasında uçuşlar 39 dakika durduruldu.

Kanada’da 39 Dakika Süren Kriz! Küçük Uçak Kaçırıldı, Görgü Tanıkları O Anları Anlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanada'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanı, özel bir uçağın kaçırılması üzerine kısa süreli bir panik yaşadı. Olayın ardından hava sahası geçici olarak kapatıldı ve uçuş trafiği aksadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

CBC News’ün aktardığına göre, kaçırılan küçük yolcu uçağı Vancouver Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Görgü tanıklarından Paul Heeney, kaçırılan uçağın havada daireler çizdiğini ve alışılmadık bir manevra sergilediğini söyledi. Heeney’in ifadesine göre, olay çevredeki vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Vancouver Havalimanı yetkilileri, olay nedeniyle iniş ve kalkışların yaklaşık 39 dakika süreyle durdurulduğunu açıkladı. Gecikmelerin ardından havalimanında uçuş operasyonları normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler
Kanada Uçak
Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu
Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
Zelenskiy’i Moskova'yı Vurmaya Teşvik Etti mi? Trump'tan İddialara Net Yanıt Zelenskiy’i Moskova'yı Vurmaya Teşvik Etti mi? Trump'tan İddialara Net Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi Bakanlıktan 'Şimşek' Hızında Faiz İndirimi Açıklaması
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi! Bugün Karar Bekleniyor Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı